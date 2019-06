Mbappe już w klubie 100. Tak szybko nie strzelali nawet Messi i Ronaldo

Osiągnięcie to jest o tyle imponujące, że Francuz w dniu meczu z Andorą liczył sobie dopiero 20 lat, pięć miesięcy i 22 dni. Rozgrywał 180. mecz w karierze. Francuzi odkuli się za niespodziewaną porażkę. Turcja straciła punkty z Islandią Mistrz świata... czytaj dalej »

Szybciej niż wielcy

W klubie 100 znalazł się szybciej nawet niż Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Gdy Argentyńczyk strzelił swojego setnego gola, miał 22 lata i trzy miesiące. Tyle samo liczył sobie Brazylijczyk Ronaldo. Z kolei ten portugalski Ronaldo setny raz wpisał się na listę strzelców miesiąc przed upływem 23. urodzin. Następny w kolejce, Thierry Henry, miesiąc po 24. urodzinach.

Jak na jubileuszowego gola przystało, był on efektowny. W 11. minucie meczu eliminacji mistrzostw Europy Mbappe otrzymał podanie od Antoine'a Griezmanna i popisał się kapitalną podcinką nad bramkarzem Andory. W ten sposób Francuzi objęli prowadzenie, a całe spotkanie wygrali 4:0.

Była to 13. bramka francuskiego napastnika w reprezentacji. Pozostałe 87 strzelał w klubach (60 w PSG i 27 dla Monaco). 76 z nich strzelił prawą nogą (tak jak we wtorek), 19 lewą, a pięć głową. Warto podkreślić, że tylko cztery razy trafiał z rzutów karnych, a dwa razy z rzutów wolnych.



Kylian Mbappé scored his 100th career goal tonight! pic.twitter.com/Z3lifHvPGM — mbappegoals (@mbappegoals_) June 11, 2019





Zaprzeczył po hiszpańsku

Po meczu w Andorze został zapytany o transfer do Realu Madryt. 20-latek od dłuższego czasu jest łączony z Królewskimi. - To nie jest czas, by mówić o Realu - rzucił do hiszpańskich dziennikarzy reprezentant Trójkolorowych. Ci nie ustąpili. Na pytanie, czy jest już zmęczony pytaniami o klub z Madrytu, Kylian odparł... po hiszpańsku: - Proszę (Por favor).