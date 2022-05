Mbappe do kibiców Realu: rozumiem wasze rozczarowanie

Kylian Mbappe zostaje w Paryżu Kilkumiesięczne... czytaj dalej » Ogłoszenie przedłużenia kontraktu napastnika do 2025 roku z PSG ogłosił prezes klubu Nasser Al-Khelaifi tuż przed rozpoczęciem sobotniego spotkania na Parc des Princes z Metz.

Wiadomość ucieszyła wszystkich paryżan, zdenerwowała zaś kibiców Realu. Ci drudzy do ostatnich chwil mieli nadzieje na pozyskanie jednego z najlepszych zawodników świata. Królewscy już w ubiegłym roku chcieli zapłacić za niego nawet 200 milionów euro, ale PSG konsekwentnie odrzucało każdą ofertę.

Tym razem Królewscy mieli ogłosić pozyskanie Francuza po 28 maja, po finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Media nie ukrywają, że to, co miało przekonać 23-latka do pozostania w Paryżu, to bajeczny wręcz kontrakt. Mówi się, że średnie roczne wynagrodzenie Mbappe ma wynosić około 90 milionów euro.

"Mój dom"

Piłkarz wytłumaczył, dlaczego zdecydował się zostać na Parc des Princes. "Odkąd byłem mały, zamiast marzyć o życiu, wolałem żyć marzeniami. Starałem się iść naprzód od wyzwania do wyzwania. Sam budowałem swoją drogę na szczyt, jednocześnie zawsze dbając o poszanowanie dla zachowań, otoczenia i innych. Napędza mnie do tego ta sama pasja i ta sama ambicja. To czasami powodowało nieporozumienia, ale podchodziłem do tego ze szczerością" - napisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Francuz podziękował nie tylko prezydentowi i kibicom PSG, ale też Realowi i jego prezesowi Florentino Perezowi. Piłkarz zakomunikował mu swoją decyzję, zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, dosłownie kilkanaście godzin przed oficjalnym ogłoszeniem. W dodatku zrobił to w dość lekceważący sposób - za pośrednictwem Whatsappa.

"Dostrzegam to szczęście i zaszczyt bycia pożądanym przez tak wspaniałą instytucję. Rozumiem, że wasze rozczarowanie jest na poziomie moich wątpliwości. Będę waszym największym kibicem w finale Ligi Mistrzów w Paryżu, moim domu" - stwierdził napastnik, który z przytupem zakończył sezon.

Hat-tricka w sobotnim spotkaniu skompletował w ciągu 50 minut i w wielkim stylu - z 28 golami - zdobył koronę króla strzelców Ligue 1.

"Bardzo się cieszę, że mogę dalej rozwijać się we Francji, kraju, w którym się urodziłem, wychowałem i spełniałem. I który daje mi możliwość dalszego realizowania moich marzeń" - podsumował swój wpis.