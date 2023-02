Mbappe się odgraża po porażce z Bayernem. "Pojedziemy do Monachium wygrać"

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Bayern podbił Paryż w hicie. Ale strzelec gola nie świętował Bayern Monachium... czytaj dalej » Paryżanie przegrali u siebie z Bayernem 0:1, a zwycięskiego gola strzelił Kingsley Coman, swego czasu piłkarz PSG.

To był pierwszy mecz 1/8 finału. Rewanż 8 marca i w nim dzięki zaliczce oraz ostatniej formie PSG (mistrz Francji niedawno przegrał z AS Monaco we francuskiej ekstraklasie, trzy dni wcześniej uległ Olympique Marsylia w krajowym Pucharze) faworytem będzie zespół z Monachium.

Mbappe: pojedziemy po awans

Mbappe prosił, by jeszcze jego zespołu nie skreślać.

- Pojedziemy tam, aby wygrać i awansować. Musimy być tylko zdrowi, widzieliśmy pozytywy w tym meczu. Nie straciliśmy szans na przejście Bayernu – przyznał przed kamerami po zakończonym spotkaniu.

Francuz miał ostatnio problemy zdrowotne, we wtorek rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Pojawił się na boisku w 57. minucie, a niewiele ponad kwadrans później niemal doprowadził do wyrównania. W sytuacji sam na sam z Yannem Sommerem uderzył w twarz bramkarza rywali. Chwilę później, po asyście Neymara, wbił piłkę do bramki, ale z pozycji spalonej.

- Miałem nie grać, chciałem jednak pomóc moim przyjaciołom – stwierdził.

Źródło: PAP/EPA Mbappe niepocieszony

Ich czwarta konfrontacja

Była to czwarta konfrontacja PSG i Bayernu w ostatnich czterech sezonach Champions League. W ćwierćfinale rozgrywek 2020/21 lepsza w dwumeczu okazała się francuska ekipa, a kilka miesięcy wcześniej w finale w Lizbonie Bayern wygrał 1:0.

W drugim wtorkowym meczu LM AC Milan takim samym wynikiem pokonał we Włoszech Tottenham.

Na środę zaplanowano spotkania Club Brugge z Benficą Lizbona oraz Borussii Dortmund z Chelsea.

Program i wyniki meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham 1:0

PSG - Bayern Monachium 0:1

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica

Borussia Dortmund - Chelsea

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt

Eintracht Frankfurt - Napoli

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter - FC Porto