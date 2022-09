Mbappe odmawia zdjęć w koszulce reprezentacji Francji

Kylian Mbappe to gwiazdor Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji

Nie od dziś wiadomo, że Mbappe lubi chadzać własnymi ścieżkami - dotyczy to nie tylko klubu, ale i reprezentacji, z którą 23-letni napastnik wojuje już od jakiegoś czasu.

Przygotowująca się do meczów w Lidze Narodów, a docelowo do mundialu drużyna Trójkolorowych na wtorek ma zaplanowaną sesję zdjęciową. Wszystko wskazuje na to, że Mbappe nie weźmie w niej udziału.

Specjalne treningi Holendrów przed meczem z Polską Trener... czytaj dalej » Francuskie media, na czele z "L'Equipe" i radiem RMC, podały, że piłkarz Paris Saint-Germain odmówił udziału w sesji ze względu na nierozstrzygnięty spór o prawa do wizerunku. Poinformował o tym sam gwiazdor - w komunikacie prasowym wystosowanym przez jego przedstawicieli.

Bez wpływu na grę

"Ubolewamy, że nie udało się osiągnąć porozumienia" - czytamy w notce prasowej rozesłanej przez obóz Mbappe francuskim mediom, w której równocześnie pojawiło się zapewnienie, że decyzja ta nie wpłynie w żaden sposób na jego zaangażowanie na boisku.

Sprawa ciągnie się przynajmniej od marca. Już wtedy pojawiły się głosy, że piłkarz może zbojkotować część partnerów francuskiej kadry, wśród których są takie korporacje jak Uber Eats, KFC czy Coca-Cola.

23-latek rozmawiał w tej sprawie z prezesem francuskiej federacji w czerwcu, jednak nie przyniosło to przełomu. Noel Le Great poinformował wówczas piłkarza, że przynajmniej do mistrzostw świata zasady rozliczania się z piłkarzami się nie zmienią i wszyscy otrzymają dodatkowe uposażenie z tytułu umów sponsorskich w dokładnie takiej samej wysokości. Mbappe zbił ten argument, przekonując, że wizerunek niektórych piłkarzy jest wykorzystywany częściej niż innych, a na dodatek nie mają oni żadnego wpływu na to, z jakimi reprezentacyjnymi markami są kojarzeni.

Część francuskich mediów zauważa, że Mbappe chodzi wyłącznie o zasady sprawiedliwego rozliczenia, ponieważ wszystkie środki uzyskane za reprezentowanie barw narodowych przekazuje na cele charytatywne.