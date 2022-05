Burza w Hiszpanii po decyzji Mbappe. "Zdradził Real", "Woli pieniądze"

Kylian Mbappe zostaje w Paryżu Kilkumiesięczne... czytaj dalej » Mbappe już od kilkunastu miesięcy był łączony z Realem. I gdy wydawało się, że Królewscy wreszcie pozyskają rewelacyjnego 23-latka, ten odmówił w ostatniej chwili.

Perezowi zakomunikował wiadomością tekstową?

"Traci on" - zatytułował niedzielną okładkę "AS", podkreślając, że Francuz "woli pieniądze PSG od historii Realu".

Zdaniem dziennikarzy, piłkarz zakomunikował swoją decyzję prezydentowi mistrzów Hiszpanii Florentino Perezowi dopiero w nocy, dosłownie kilkanaście godzin przed oficjalnym ogłoszeniem na murawie stadionu w Paryżu. W dodatku zrobił to w dość lekceważący sposób - za pośrednictwem Whatsappa.

"Panie Perez, zdecydowałem, że zostaję w PSG. Chciałbym podziękować panu za szansę gry w Realu Madryt, klubie, którego jestem fanem od dziecka. Mam nadzieję, że rozumie pan moją decyzję. Życzę powodzenia w finale Ligi Mistrzów" - miał napisać Mbappe do prezydenta "Królewskich".

Źródło: Twitter/AS Niedzielna okładka dziennika "AS"

Ogromne pieniądze dla Mbappe. Sprawa trafi do UEFA

Do pozostania w Paryżu z pewnością nakłaniała go rodzina, kusiły wielkie pieniądze. Nowy kontrakt, na mocy którego związał się z mistrzami Francji do 2025 roku, jest wręcz bajeczny. Jak poinformował dziennik "AS", Mbappe już za sam podpis otrzymał 300 milionów euro, a jego roczne zarobki po opodatkowaniu mają opiewać na 90 milionów euro.

"Potrzeba dużej klasy, by grać w Realu" - skwitowała z ironią "Marca", dodając, że "Mbappe zdradził Królewskich".

Źródło: Twitter/Marca "Marca" skomentowała wybór Mbappe

W Hiszpanii nie brakuje głosów, że pieniądze, jakie PSG zagwarantowało Mbappe, naruszają zasady finansowego fair play. Skargę do UEFA w tej sprawie zamierza złożyć nawet La Liga.

"To skandal, że klub, który wydaje na pensje 650 milionów euro i notuje 700 milionów euro strat w dwa lata, może podpisać taką umowę" - czytamy w oświadczeniu władz hiszpańskiej ekstraklasy.

"Tego rodzaju zachowanie prezesa PSG Nessera Al-Khelaifiego, członka Komitetu Wykonawczego UEFA i prezesa ECA, zagraża europejskiemu futbolowi w takim samym stopniu, jak utworzenie Superligi - podkreślono.