Zestawienie najbardziej wartościowych piłkarzy świata. Mbappe na czele, Haaland dopiero trzeci

23-letni Francuz, który w maju odrzucił możliwość przenosin do Realu Madryt i przedłużył umowę z paryżanami, wyceniany jest obecnie na 205,6 miliona euro. Choć jest to kwota gigantyczna, to i tak niższa od aktualnego wciąż transferowego rekordu świata. Ten należy do jego kolegi z szatni Neymara, za którego PSG zapłaciło Barcelonie w 2017 roku 222 miliony euro.

Dominacja piłkarzy z Premier League

Mbappe do kibiców Realu: rozumiem wasze rozczarowanie Kylian Mbappe... czytaj dalej » Drugi w zestawieniu CIES jest Vinicius Junior (185,3 mln), a podium zamknął Erling Haaland (152,6 mln). Czołową piątkę uzupełnili Pedri z Barcelony (135,1 mln) oraz Jude Bellingham z Borussii Dortmund (133,7 mln).

Najbardziej wartościowym obrońcą świata jest obecnie Ruben Dias z Manchesteru City (109,6 mln), a bramkarzem Gianluigi Donnarumma z PSG (73,7 mln).

Najstarszym graczem, który znalazł się w zestawieniu, jest rozgrywający Manchesteru City Kevin de Bruyne (57,3 mln).

Niezależna organizacja badawczo-edukacyjna z siedzibą w szwajcarskim Neuchatel, jaką jest CIES, do oszacowania wartości gracza pod uwagę bierze takie czynniki jak: wiek, osiągane wyniki, przebieg kariery i długość aktualnego kontraktu.

Najnowsze zestawienie zostało zdominowane przez graczy na co dzień występujących w Premier League. Łącznie w czołowej setce znalazło się ich aż 41.