Na hit Ligi Mistrzów bez Mbappe. Komunikat PSG w sprawie kontuzji

Wiadomość przekazał w czwartek paryski klub. "Po przeprowadzeniu badań Mbappe doznał kontuzji lewego uda na wysokości bicepsa kości udowej. Przewiduje się, że będzie pauzował przez trzy tygodnie" - informuje w komunikacie PSG.

24-letni francuski piłkarz musiał opuścić boisko w Montpellier już w 21. minucie po ataku rywala na kolano. To od początku nie był jego wieczór. Wprawdzie PSG wygrało ostatecznie 3:1, ale w 10. minucie słynny napastnik nie wykorzystał rzutu karnego.

Jego pierwszą próbę bramkarz gospodarzy obronił, jednak jedenastkę powtórzono, ponieważ obrońcy za szybko wbiegli w pole karne. Za drugim razem trafił w słupek, piłka do niego wróciła, ale Mbappe nie popisał się przy dobitce, posyłając piłkę wysoko nad bramką.

Teraz wygląda na to, że paryżanom nie pomoże w co najmniej pięciu meczach, w tym niezwykle prestiżowych: z Olympique Marsylią w Pucharze Francji (8 lutego), z AS Monaco w Ligue 1 (11.02) oraz z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów (14.02). Ponadto opuści też starcia z Tuluzą (4.02) i Lille (19.02). Jeśli prognozy się potwierdzą, to trener paryżan Christophe Galtier będzie mógł skorzystać z niego dopiero w ligowym klasyku z Marsylią 26 lutego.

Co z Ramosem?

Oprócz Mbappe, w środowym meczu z Montpelier z murawy przedwcześnie zszedł także były mistrz świata Sergio Ramos. 36-letni hiszpański obrońca doznał kontuzji mięśnia przywodziciela. Aktualnie, jak zaznaczono w komunikacie klubu, piłkarz przechodzi szczegółowe badania kliniczne.

Źródło: Getty Images Jak długa pauza czeka Ramosa?

Broniący tytułu PSG ma 51 punktów i o pięć wyprzedza nowego wicelidera Olympique Marsylia (2:0 na wyjeździe z Nantes).