Skandaliczne zachowanie piłkarza Manchesteru City. Policja już bada sprawę

Niedosyt City. Lipsk postawił się faworytowi Dwie różne połowy... czytaj dalej » Sprawę zachowania Walkera w jednym z barów w Manchestersze opisał dziennik "The Sun". Dziennikarze dotarli do nagrania z kamer przemysłowych, na których widać zawodnika w towarzystwie kilku osób.

Upojony alkoholem Walker w pewnej chwili zsunął spodnie, prezentując się współbiesiadnikom. W innym ujęciu widać go, gdy dotyka piersi jednej z kobiet, z którą przyszedł do baru, a później się z nią całuje.

Czeka go wiele kłopotów

Media zwróciły uwagę, że z pewnością nie była to żona piłkarza Annie, która wcześniej, zanim para pobrała się w listopadzie ubiegłego roku, kilkukrotnie rozstawała się z nim z powodu jego nieprzewidywalnego zachowania. Skruszonemu Walkerowi, który jest ojcem trójki synów Annie, żona zawsze wybaczała ekscesy i z powrotem przyjmowała pod wspólny dach.

Tym razem jednak dziennikarze zwracają uwagę, że piłkarza może czekać nie tylko domowa awantura, ale również spore problemy natury prawnej. Brytyjskie prawo za obnażanie się w miejscach publicznych i zachowanie, które może być gorszące dla innych, przewiduje wysokie grzywny i karę pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.

Z relacji brytyjskich mediów wynika, że zachowaniem piłkarza zainteresowała się już policja.