Kontuzja, czerwona kartka i przymusowa zmiana. Obrońca bezbłędny w bramce

The Citizens prowadzenie objęli już w siódmej minucie, gdy gola strzelił Raheem Sterling. Później rzutu karnego nie wykorzystał Gabriel Jesus, a na drugą połowę nie wybiegł podstawowy bramkarz gości Ederson. Brazylijczyk doznał drobnego urazu i menedżer Pep Guardiola nie chciał ryzykować poważniejszej kontuzji. Edersona zastąpił doświadczony Claudio Bravo.

Walker na ratunek

Zaraz po przerwie do wyrównania doprowadził Mario Pasalić. Był to pierwszy celny strzał Atalanty meczu. Sytuacja Manchesteru City skomplikowała się w 81. minucie, gdy czerwoną kartkę po faulu na Josipie Ilicicu zobaczył Bravo. W tej sytuacji między słupki bramki The Citizens musiał wejść zawodnik z pola. Wybór padł na Walkera.

Prawy obrońca ze swojej nowej roli wywiązał się znakomicie. W 88. minucie Walker obronił strzał z rzutu wolnego Rusłana Malinowskiego. Do końca meczu wynik się nie zmienił i dzięki temu Anglik może się pochwalić stuprocentową skutecznością – jeden strzał, jedna obrona.



Ederson: 0 saves

Claudio Bravo: 0 saves

Kyle Walker: 1 save



Manchester City have a new No.1. pic.twitter.com/wHQRrlt5nj — Squawka Football (@Squawka) November 6, 2019





"Odwaga i szybkość"

Obrońca w bramce City. Mistrzowie Anglii pokpili sprawę z Atalantą Prawdziwą... czytaj dalej » - Od razu po czerwonej kartce musieliśmy podjąć decyzję, kto powinien wejść do bramki. Xabier Mancisidor, nasz trener bramkarzy, zasugerował, by miejsce Bravo zajął Walker. Xabier uznał, że dzięki swojej odwadze i szybkości Kyle będzie najlepszym wyborem – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Guardiola.

- Mieliśmy szczęście, że rywale po zejściu Bravo oddali tylko jeden celny strzał, ale i tak chciałbym pogratulować Walkerowi jego postawy. Chciał pomóc drużynie i dokonał tego – dodał menedżer City.

W najbliższą niedzielę Manchester City zagra na Anfield z Liverpoolem w hicie Premier League. Na razie nie wiadomo, czy gotowy do gry będzie Ederson.