Kyle Lafferty obraził na tle religijnym. W tym roku już nie zagra

Rywalizacja piłkarska często wykraczają poza kwestie geograficzne czy też historyczne. W przypadku derbów Glasgow między Celtikiem a Rangers FC przyczynkiem do wrogości jest także religia.

W Polsce kibice pamiętają słynne kontrowersje wokół Artura Boruca, który jeszcze jako przedstawiciel zielono-białej części miasta notorycznie prowokował kibiców Rangers, m.in. czyniąc znak krzyża. Od tamtych czasów minęła sporo ponad dekada, a złej krwi między obiema stronami nie ubywa.

Lafferty barw The Gers bronił w sezonie 2018-2019, obecnie jest zawodnikiem Kilmarnock, ale w konflikcie pozostaje wciąż po tej samej stronie. W poprzednim miesiącu w mediach społecznościowych udostępniono nagranie, na którym reprezentant Irlandii Północnej w, delikatnie mówiąc, mało elegancki sposób skomentował zachowanie jednego z obecnych w barze kibiców, który rzucił głośne "Do boju, Celtowie".

Lafferty zareagował równie donośnym, ale też obraźliwym określeniem na polu religijnym (ang. - "a pack of fenian bastards"). Jest to zwrot, którego protestanccy kibice Rangers używają, aby w pogardliwy sposób zwracać się do katolickich fanów Celticu.

Mało rozsądne - zwłaszcza w dobie szybkości przepływu informacji w mediach społecznościowych - zachowanie 35-letniego napastnika ekspresowo spotkało się z reakcją ligowych władz. Szkocka FA ukarała go minimalną karą za złamanie zakazu, który zabrania używania obraźliwego języka, odnoszącego się do pochodzenia etnicznego, rasy, narodowości, religii czy też przekonań. Kara ta wynosić będzie dziesięć spotkań.

Sam zainteresowany posypał głowę popiołem.

"Chcę głęboko przeprosić klub, kibiców i moją rodzinę za cierpienia spowodowane w ciągu ostatniego miesiąca" - przyznał w komunikacie, opublikowanym przez Kilmarnock. "Przyznaję, że moja reakcja na ten incydent była kompletnie niewłaściwa. Nie ma usprawiedliwienia, jest to coś, czego od razu pożałowałem i od tego czasu wstydzę się za swoje zachowanie. Bez reszty akceptuję to, że nie powinienem był w ten sposób odpowiadać na prowokację" - podkreślił.

Były napastnik m.in. Rangers oraz Hearts w 2022 roku już nie zagra. Najwcześniejszy mecz, w którym mógłby wziąć udział, to styczniowe starcie półfinału Pucharu Ligi Szkockiej z… Celtikiem.