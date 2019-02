Kuriozalny kontrakt piłkarza Dinama Bukareszt. Nie może odejść z zespołu

23-letni obecnie Serban ma za sobą występy w rumuńskiej młodzieżówce. W 2013 roku zamienił Sportul Studentesc na Dinamo Bukareszt. I choć od dawna jest w tym klubie zawodnikiem praktycznie niepotrzebnym, to… nie może zmienić drużyny.

Niewolnik na własne życzenie

"To najdziwniejsza umowa w historii futbolu. Ionut Serban nie może zostać zwolniony z kontraktu lub odejść na wypożyczenie, bo wtedy Dinamo będzie musiało zapłacić byłemu właścicielowi jego poprzedniego klubu Vasilowi Simanowi milion euro. Dinamo cały czas proponuje Serbanowi przedłużanie umowy, byle tylko nie odszedł z zespołu” – wyjaśnił Rosu.

Jak zaznacza Rosu, Serban sam przystał na takie warunki, gdy przechodził do Dinama, więc teraz może mieć pretensje sam do siebie.

"Nawet jeśli odszedłby za darmo po wygaśnięciu umowy, Dinamo wciąż musiałoby zapłacić Vasilowi Simanowi. Dlatego działacze jego obecnego klubu wolą płacić pensję Serbanowi, nie wystawiając go w meczach, niż wypełnić zapis kontraktu."

Epizod w tym sezonie

O ile zaraz po transferze Serban znajdował się jeszcze w rotacji Dinama, tak od sezonu 2015/16 w sumie w lidze rumuńskiej rozegrał 22 mecze. W tym sezonie na boisku pojawił się raz – na dwie minuty wszedł na boisko w spotkaniu przeciwko Concordii Chiajna w 13. kolejce (0:0).

Nie została wyjaśniona opcja, gdy po piłkarza zgłosi się klub i zaproponuje transfer gotówkowy. Można jednak przypuszczać, że kontrakt Serbana w Dinamie nie jest najniższy, jak na rumuńskie warunki, a i ciężko pewnie znaleźć kupca na gracza, który od wielu miesięcy znajduje się na peryferiach poważnego futbolu.