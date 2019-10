Komedia piłkarskich pomyłek. Cieszyli się z gola, a sami go stracili

Była 73. minuta meczu chorwackiej ligi 1. HNL. Hajduk prowadził już 1:0 po golu Jairo z pierwszej połowy. Goście atakowali z animuszem, chcąc doprowadzić do wyrównania.

Bramkarze w rolach głównych

Ciąg zdarzeń, jakie wówczas nastąpiły, mógł wprawić w osłupienie nawet najbardziej doświadczonych kibiców. Najpierw piłka wpadła w rękawice bramkarza Hajduka Josipa Posaveca. Ten chciał szybko wznowić akcję, ale wyrzucił futbolówkę wprost pod nogi rywala - Nemanji Glavicia. Pomocnik momentalnie zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka przelobowała golkipera i niechybnie zmierzała do bramki. Wracający Posavec jakimś cudem zdołał ją jednak odbić na słupek, po czym z impetem wpadł do siatki.



Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedočili smo zaista jednom od najčudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019





Niesłychane, ale piłkarze Slavena myśleli, że piłka przekroczyła linię bramkową i zaczęli celebrować wyrównanie. Tymczasem gracze Hajduka momentalnie ruszyli do kontry. Wykorzystując gapiostwo rywali błyskawicznie pokonywali kolejne metry boiska. Aby było jeszcze śmieszniej, w tym momencie bramka gości była… pusta. Golkiper przyjezdnych Antonijo Jezina postanowił bowiem pognać do ławki rezerwowych i z kolegami cieszyć się z wyrównania.



Kiedy zawodnicy Slavena zorientowali się w sytuacji, było już zdecydowanie za późno. Wracający w panice na swój posterunek Jezina nie miał szans na dogonienie rywali. Piłkarz Hajduka Josip Juranović bez problemów skierował piłkę do pustej bramki.

Tak oto zamiast 1:1 zrobiło się 2:0. Wynik utrzymał się do końca meczu. Hajduk awansował na pozycję lidera chorwackiej ekstraklasy. Slaven jest w niej ostatni, a jego piłkarze na długo zapamiętają lekcję ze Splitu.