Kuriozalna wpadka. Nie chce się w to wierzyć

Na argentyńskich boiskach często dochodzi do kuriozalnych sytuacji

Kuriozalny gol w Argentynie. Bramkarz trafił rywala w głowę Takie gole padają... czytaj dalej » Velez, 25. drużyna w tabeli argentyńskiej ekstraklasy, grała w sobotę wyjazdowy mecz ze zdecydowanie wyżej notowanym Godoyem Cruz. Goście nie byli faworytami, a na dodatek rozpoczęli spotkanie w najgorszy możliwy sposób.

Komedia omyłek bramkarza Velezu

Już w 3. minucie prawdziwy popis niefrasobliwości dał Hoyos. Gospodarze wykonali rzut rożny, po którym jeden z obrońców Velezu zgrał piłkę w stronę własnego bramkarza. Ten miał mnóstwo czasu, by piłkę złapać, ale się na to nie zdecydował. Postanowił grać nogami i bardzo się na tym oszukał. Futbolówka zaplątała mu się między stopami i zmierzała poza linię końcową. Chcąc uniknąć rzutu rożnego dla rywali, Hoyos sięgnął piłkę ręką w taki sposób, że... zagrał sobie między nogami i oddał ją przeciwnikowi. Pierowi Barriosowi zostało już tylko kopnąć do pustej bramki.



Que trapalhada do goleiro Hoyos, Pier Barrios aproveitou e abriu o placar para o Godoy Cruz contra o Vélez.



pic.twitter.com/EusU7NZYVD — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) July 29, 2022





Mecz ostatecznie skończył się wynikiem 1:1, a jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sędziego doszło do innej kuriozalnej sytuacji. Trener gości Alexander Medina podstawił przy linii bocznej nogę jednemu z piłkarzy Godoya Cruz i wyleciał z ławki z czerwoną kartką.