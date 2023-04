Gigantyczna wpadka bramkarza. Pomylił piłkę z punktem do karnego

Emocje do końca w angielskim hicie. Lidera uratował bramkarz W hicie... czytaj dalej » Do kuriozalnej sytuacji doszło w 5. minucie meczu szwedzkiej ekstraklasy. Jeden z obrońców w zupełnie niegroźnej sytuacji wycofał piłkę do bramkarza. Ten ją przyjął, ale zamiast odegrać do swoich kolegów, zostawił ją za swoimi plecami. Sam zrobił kilka drobnych kroków do przodu.

Do porzuconej piłki dobiegł Iworyjczyk Benie Traore, który nie miał najmniejszego problemu z trafieniem do pustej bramki.

"Myślałem, że piłka tam jest"

Komentujący mecz eksperci dociekali, co mogło być przyczyną tego niecodziennego błędu 20-letniego bramkarza. Prawdopodobnie został on oślepiony przez słońce, przez co pomylił piłkę z pomalowanym na biało okrągłym punktem wskazującym jedenasty metr. Na telewizyjnych powtórkach widać moment, w którym bramkarz wykonuje ruch nogą w kierunku tego miejsca. Dopiero ułamek sekundy później zorientował się, że piłka w rzeczywistości znajduje się za nim.

- Myślałem, że piłka tam jest, ale kiedy spojrzałem w dół, jej nie było - tłumaczył po meczu, potwierdzając niejako przypuszczenia o przyczynach pomyłki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Fatalny błąd bramkarza w lidze szwedzkiej

Hammarby przegrało wyjazdowe spotkanie 1:3 i po dwóch kolejkach szwedzkiej ekstraklasy zajmuje w tabeli 7. miejsce. Hacken dzięki wysokiej wygranej jest liderem zestawienia Allsvenskan.

Wszystkie trzy gole dla gospodarzy zdobył w pierwszej połowie Traore, zapisując na swoim koncie klasycznego hat tricka.