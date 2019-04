Wszedł na boisko i od razu potrzebował pomocy. "Jakby oko samo chciało wyskoczyć"

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu drugiej ligi szwedzkiej. W 83. minucie Mattias Ozgun zmieniał Aksela Lindahla. Panowie przybili sobie piątkę, ale Lindahl zrobił to tak niefortunnie, że włożył palec w oko Ozgunowi. Ten od razu potrzebował pomocy medycznej. Po kilku minutach wrócił jednak na boisko i dokończył spotkanie. Mecz Osters - Degerfors zakończył się remisem 1:1.

Ozgun to lewy obrońca drużyny Oster, która w meczu drugiej lidze szwedzkiej rozgrywała spotkanie z Degerfors.

Trener postanowił wpuścić go na murawę w 83. minucie. Piłkarz czekał przy linii bocznej aż podbiegnie do niego Aksel Lindahl, któreo miał zmienić. Koledzy przybili piątkę, ale wchodzący z ławki rezerwowy po kilku metrach truchtu pokazał, że coś jest nie tak i poprosił o pomoc sztab medyczny.

Okazało się, że Lindahl niefortunnie wystawił rękę i trafił Ozguna w oko. Na szczęście okazało się, że uraz nie był poważny i po opatrzeniu przez lekarza 21-latek mógł dokończyć spotkanie.

Chora sytuacja

"Messi kręcił Jonesem tak często, że temu poluzował się bandaż" Zadanie przed... czytaj dalej »

- Było naprawdę źle. Wrażenie miałem takie, jakby oko samo chciało wyskoczyć. Chore było to, że nic nie widziałem. Kiedy wchodzisz na boisko to chcesz grać, więc jedyne, o czym myślałem, to dobrze wykonać swoje zadanie. Ale był ktoś, kto tego nie chciał - żartował dalej Ozgun, który do drużyny Oster wypożyczony jest z ekstraklasowego Elfsborga.

Dziennikarz szwedzkiej gazety miał szczęście, bo zadzwonił akurat w momencie, kiedy obaj piłkarze spędzali wspólnie czas, o czym w pierwszej chwili nie wiedział.

Zacięta walka o skład

- Nie wiem. Chyba nie patrzył na swoje palce. Może był za bardzo zmęczony. Ale on idzie 50 metrów za mną, więc mogę go zapytać - Ozgun odpowiedział na pytanie o to, jak mogło dojść do takiej sytuacji i przekazał telefon koledze.

- Nie wiadomo do końca, o co chodziło, ale byłem trochę zmęczony i nie chciałem się zmienić. Poczułem rywalizację, więc wsadziłem mu palec w oko. No, to nie tak, żartuję. To był pech, ale na koniec wyszło zabawnie – stwierdził Lindahl.

Mecz zakończył się remisem 1:1. Drużyna Oster zremisowała trzy pierwsze spotkania w sezonie, a w kolejnym zmierzy się u siebie z ostatnią w tabeli ekipą IK Frej.