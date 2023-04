Zaskakujący kandydat do przejęcia lidera ekstraklasy. "Obie strony są już po słowie"

Papszun pracuje w Rakowie od ponad siedmiu lat, ale w środę ogłosił, że odejdzie z końcem sezonu. To wydarzenie jest szeroko komentowane w środowisku piłkarskim w Polsce.

Jeszcze podczas konferencji prasowej właściciel lidera ekstraklasy Michał Świerczewski zapewnił, że nowy trener "jest już wybrany, a wybór był konsultowany" z Papszunem. Sensacyjne rozstanie. Raków pędzi po mistrzostwo, żegna się z trenerem Marek Papszun po... czytaj dalej »

"Prawdziwa bomba"

Natychmiast ruszyła karuzela z nazwiskami potencjalnych następców. Wspominano o asystencie Papszuna, Dawidzie Szwardzem, trenerze Warty Poznań Dawidzie Szulczku oraz szkoleniowcu Widzewa Łódź Januszu Niedźwiedziu.

Nowy trop w sprawie przedstawiła w czwartek "Gazeta Wrocławska". Jak podał dziennikarz Piotr Janas, na konferencji Raków zaprezentuje trenera Magierę.

"Mamy prawdziwą bombę. Dokumenty nie są jeszcze podpisane, ale obie strony są już po słowie" - czytamy.

Dlaczego Raków miałby zdecydować się na rodowitego częstochowianina, wychowanka klubu, byłego trenera m.in. Legii Warszawa, Śląska Wrocław oraz reprezentacji Polski do lat 20"?

"46-latek spełnia wszystkie kryteria wymienione przez właściciela. Preferuje ofensywny i widowiskowy styl gry, oparty na ustawieniu z trójką obrońców i wahadłowymi. Śląsk pod jego wodzą tracił wprawdzie sporo bramek, ale dużo też strzelał, a w Częstochowie miałby do dyspozycji zdecydowanie lepszych defensorów" - czytamy w artykule. Co z pewnością ważne, Magiera "zna się i lubi z właścicielem Świerczewskim".

Źródło: Newspix Jacek Magiera niedawno gościł na meczu Rakowa w Częstochowie

Najpierw uratuje Śląsk?

A to nie koniec zaskakujących wieści. Jak dodaje gazeta, możliwe, że Magiera zanim ruszy na podbój Jasnej Góry, pomoże najpierw uratować broniący się przed spadkiem Śląsk.

"Okazuje się, że taki scenariusz nie jest wykluczony, ale wiele zależeć będzie od najbliższego spotkania w Zabrzu. Wojskowych w starciu z Górnikiem poprowadzi Ivan Djurdjević, ale jeśli nie wygra, to przedłuży passę spotkań bez wygranej do ośmiu. Właśnie po ośmiu meczach bez zwycięstwa pracę tracili Vítezslav Lavicka i... Jacek Magiera" - podkreślono.

No to mamy prawdziwą

Nowym trenerem @Rakow1921 ma zostać nie kto inny jak Jacek Magiera

Jest także scenariusz, w którym nim to się stanie, pomoże utrzymać @SlaskWroclawPl. To nie są plotki proszę państwa. Toczone są rozmowy. Więcej https://t.co/TxABGw71fn — Piotr Janas (@Piotr_Janas) April 20, 2023

Papszun jest najdłużej pracującym trenerem w jednym klubie ekstraklasy. Szkoleniowiec, który w sierpniu skończy 49 lat, prowadzi Raków od 18 kwietnia 2016 roku, gdy ten zespół występował jeszcze w drugiej lidze. W ostatnich dwóch sezonach wywalczył z klubem dwukrotnie Puchar Polski i dwukrotnie wicemistrzostwo kraju.

Po 28 kolejkach bieżącego sezonu zespół z Częstochowy ma 65 punktów, a zajmująca drugie miejsce Legia traci do niego osiem oczek. Obie drużyny 2 maja zmierzą się na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski.