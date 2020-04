Klub legend polskiej piłki nożnej zbankrutował

Video: nSport, fot. rsca.be

Włodzimierz Lubański o powrocie "Wasyla"

07.11 | Marcin Wasilewski, którego kariera wydawała się skończona po makabrycznym złamaniu nogi, znowu na belgijskich ustach. - Normalny piłkarz by tego nie osiągnął - chwali go po zdobytej w niedzielę bramce trener Ariel Jacobs. - To nadczłowiek - dodaje główny menadżer "Fiołków", Herman van Holsbeeck. A sam "Wasyl"? Dziękuje kibicom i chce do kadry na EURO 2012. (nSport)

