Włosi chwalą Piątka. "Nowa era", "zaliczył obiecujący debiut"

Piątek, od środy oficjalnie gracz Rossonerich, wszedł na boisko w 71. minucie, zastępując Cutrone. W sobotni wieczór w zespole gości od początku zagrali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ten ostatni był najgroźniejszym z Polaków na boisku. Oddał kilka strzałów, żaden jednak nie wpadł do siatki. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.



Po nim najwięcej dyskutowano, rzecz jasna, o Piątku. To on wylądował na okładce niedzielnego wydania "La Gazzetta dello Sport". "Ładny debiut Polaka" - napisali dziennikarze włoskiego dziennika.



Trzech Polaków, ale bez goli. Piątek zadebiutował, hit rozczarował To był hit w... czytaj dalej » Nowy napastnik Milanu został wybrany największym plusem hitowego starcia. "Od razu pokazał się z dobrej strony. Po podaniu Rodrigueza dał się we znaki Koulibaly'emu, sprawiając, że jego powrót po kontuzji nie należał do łatwych" - podsumowała "La Gazzetta dello Sport".



"Piątek chce, aby zapomniano o Higuainie" - napisał z kolei włoski oddział Eurosportu. "Pokazał, że może szybko odcisnąć piętno na Milanie. Zaliczył obiecujący debiut i choć rzadko był przy piłce, to tworzył przewagę w ofensywie. W ataku zespołu Gennaro Gattuso nastała nowa era" - uzasadnił.



Gattuso zaznaczył, że w przyszłości Piątek i Cutrone mogą stworzyć podstawowy duet napastników. - Na razie musimy zachować równowagę w zespole. Teraz, gdybym ich razem wystawił, byłby z tym problem - wytłumaczył w rozmowie z telewizją "DAZN".



Milan w tabeli Serie A jest czwarty, Napoli zajmuje drugą pozycję. Obie drużyny spotkają się we wtorek w ćwierćfinale Pucharu Włoch.