We Włoszech zaczął od czterech goli, jak będzie w Niemczech? Trudne zadanie przed Piątkiem

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skupmy się na meczach pucharowych Piątka w zagranicznych klubach. Bo właśnie taki czeka go we wtorek w Gelsenkirchen.

Wejście smoka

Czwartoligowy klub zarabia na Krzysztofie Piątku. "Będziemy inwestować w młodych" Nie tylko AC... czytaj dalej » Ekstraklasę opuścił latem 2018 roku. Z Cracovii przeniósł się do Genoi i zanim zaczął brylować na ligowych boiskach Serie A, furorę zrobił w Coppa Italia.

Jego pierwszy oficjalny występ przypadł na domowe starcie z występującym wtedy na drugim froncie Lecce. Efekt był piorunujący. Piątek w godzinę uzbierał cztery gole, genueńczycy wygrali 4:0, a sprawiające dotąd trudności nazwisko Polaka nauczyli się poprawnie wymawiać wszyscy włoscy fani piłki. To było wejście smoka.

Kolejna runda to znów starcie z niżej notowanym rywalem, tym razem Virtusem Entella. Piątek trafił dwa razy, później nie pomylił się też w serii rzutów karnych. Genoa grała dalej, ale już bez swojego bombardiera.

"Pio", jak zaczęto go nazywać na Półwyspie Apenińskim, zimą wyfrunął do Mediolanu. To był amerykański sen, w pół roku snajper przebył drogę z Cracovii do Milanu, jednego z największych klubów świata.

Ten przeskok nie zrobił na nim najmniejszego wrażenia. W czerwono-czarnej koszulce zadebiutował w hicie z Napoli i znów to zrobił. Znów strzelił dwa gole i w pojedynkę wyrzucił faworytów z rozgrywek o Puchar Włoch.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek zamienił Milan na Herthę

Później, ani w ćwierćfinale, ani rundę później już bramek nie zdobywał, ale osiem trafień zaliczonych wcześniej pozwoliło mu na sięgnięcie po koronę króla strzelców Coppa Italia.

W krajowym pucharze we Włoszech trafił też w trwającym sezonie (ze SPAL), kiedy był już jedną nogą poza Milanem, a w mediach przetoczyła się lawina z nazwami jego potencjalnych przyszłych pracodawców.

O gole będzie trudniej

Kolejne wielkie wyróżnienie Lewandowskiego. Polak w Alei Gwiazd Pucharu Niemiec - Najlepszy czas... czytaj dalej » Historia pokazuje, że Piątek i krajowe puchary to połączenie idealne. Tym razem może być jednak zdecydowanie trudniej.

Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze - Polak jest już uznaną europejską marką, a obrońcy na pojedynki z nim przygotowują się szczególnie. Po drugie - być może ważniejsze - przeciwnikiem nie będzie Lecce czy Virtus, a mające swoją renomę Schalke. Z drugiej strony 24-latek już wielokrotnie udowadniał, że w jego słowniku pojęcie "trudne wyzwanie" nie istnieje. Zastąpione jest raczej słowem "cel".

Pewne jest jedno - snajperowi nie przeszkodzi debiutancka trema. Na poniedziałkowej konferencji prasowej Herthy błysnął pewnością siebie i można być przekonanym, że podobnie będzie na murawie w Gelsenkirchen. Bo to, że zagra od początku, jest pewne. Nie krył tego trener Juergen Klinsmann.

Piątek ma już za sobą pierwszy oficjalny występ w Hercie. W minionym tygodniu zagrał niespełna pół godziny w ligowym meczu z... Schalke (0:0). Gola nie strzelił, ale wypadł bardzo obiecująco.

Mecz Schalke Gelsenkirchen - Hertha Berlin od 20.30 na antenie Eurosportu 2.

Dwa dni, osiem meczów

