Piątek się odblokował, Milan znów rozczarował

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Od zimowego transferu Piątka do Mediolanu ekipa Rossonerich była jakby odmieniona. W pierwszych siedmiu ligowych meczach z Polakiem w składzie Milan wygrał aż pięć razy, a sam napastnik trafiał do siatek rywali jak natchniony. Mediolańczycy wdrapali się na pozycję gwarantującą udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, więc z włoskich mediów, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zniknęły spekulacje o rychłym zwolnieniu trenera Gennaro Gattuso.

Kuriozalny błąd bramkarza. Piątek wrócił do Genui bez gola Zwycięsko z... czytaj dalej » Ten czar ostatnio prysł. Piątek nie zdobył bramki w derbach z Interem, nie trafił też do siatki Sampdorii i Milan dwa razy schodził z boiska pokonany. To dla Gattuso był jasny sygnał, by dać Piątkowi wsparcie. Z Udinese po raz pierwszy w podstawowym składzie obok byłego piłkarza Genoi zagrał Patrick Cutrone. I był to bardzo dobry wybór.

Piątek do Cutrone, Cutrone do Piątka

Od początku współpraca napastników wyglądała obiecująco. Piątek w poszukiwaniu pierwszej ligowej asysty schodził na skrzydła i dośrodkowaniami szukał Cutrone. Do tych Włoch nie dochodził, ale doszedł do fantastycznej piłki czarującego na początku meczu Lucasa Paquety. 21-latek genialnie przyjął i uderzył z półobrotu, a świetną interwencję zaliczył bramkarz Juan Musso.

Kiedy role w duecie snajperów się odwróciły, gospodarze wreszcie wyszli na prowadzenie. Z narożnika pola karnego podawał Cutrone, Piątek urwał się obrońcom i Milan się cieszył. Pierwszy strzał Polaka odbił jeszcze Musso, ale przy dobitce nie miał najmniejszych szans. Rewolwery poszły w ruch. Już 20. raz w tym sezonie. Skuteczniejszy od Piątka w Serie A jest jedynie Fabio Quagliarella z Sampdorii (21 trafień).

Źródło: Getty Images Piątek i Cutrone wreszcie zagrali razem w podstawowym składzie

Magia u Milika. Genialnie przyjął, obrócił się i strzelił To, co zrobił... czytaj dalej » Kibice na San Siro mogli odetchnąć, bo Milan do przerwy prowadził. Ale to był dla nich koniec dobrych wieści. Już w pierwszych 45 minutach kontuzje wykluczyły z gry dwóch absolutnie kluczowych piłkarzy - Gianluigiego Donnarummę i Paquetę.

Błyskawiczna kontra

Kolejny cios spadł na Rossonerich w 65. minucie. Milan miał rzut rożny, a zawodnicy Igora Tudora ruszyli z błyskawiczną kontrą. Piłka momentalnie znalazła się na skrzydle u Seko Fofany, a Iworyjczyk dobrze dograł do Kevina Lasagni. Temu ostatniemu zostało trafić w sytuacji sam na sam i się nie pomylił. Wszystko trwało dosłownie kilka sekund. Milan był w szoku.

Gospodarze zerwali się do ataku, ale prowadzenia już nie odzyskali. Mediolańczycy pozostali na czwartym miejscu w tabeli, Udinese jest 15.

Milan - Udinese 1:1

Bramki: Piątek (44') - Lasagna (65')

30. kolejka Serie A:

wtorek:

Milan - Udinese 1:1

Cagliari - Juventus

środa:

Empoli - Napoli

Roma - Fiorentina

Frosinone - Parma

Genoa - Inter

SPAL - Lazio

Torino - Sampdoria

czwartek:

Sassuolo - Chievo

Atalanta - Bologna