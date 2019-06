"Pan i Pani Piątek". Napastnik reprezentacji i Milanu powiedział sakramentalne "tak"

Mecze włoskiej ekstraklasy można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Świetny sezon Piątka. "Nie wyobrażałem sobie, że zdobędę 30 bramek" - W moich... czytaj dalej » 23-latek, jak zapowiedział to wcześniej rzecznik Jakub Kwiatkowski, został zwolniony z sobotniego treningu reprezentacji Polski. Powód był wyjątkowy - napastnik udał się do Łagowa, gdzie zmienił stan cywilny.

W zamku joannitów

Miejsce ceremonii do samego końca trzymane było w tajemnicy, a nieco kulis wydarzenia odkryła "Gazeta Lubuska".

Jak czytamy, po uroczystości w kościele para młoda udała się do zamku joannitów, gdzie odbyło się wesele. Organizatorzy przyjęcia zobowiązani byli do zachowania dyskrecji, a na czas imprezy oddali ponoć telefony oraz inne urządzenia elektroniczne.

"Pan i Pani Piątek" - napisał piłkarz już w niedzielę w mediach społecznościowych, zamieszczając stosowne zdjęcie.



Mr. & Mrs. Piątek pic.twitter.com/1mt4w4Tuun — Krzysztof Piątek (@pjona9official) 2 czerwca 2019





Są parą od sześciu lat

Państwo Piątkowie parą są od sześciu lat. Poznali się w szkole. On się jeszcze uczył, ona wykonywała pracę biurową. - Pewnego razu zaprosił mnie na obiad. Zgodziłam się i od tego wszystko się zaczęło - opowiadała pani Paulina na łamach "La Gazzetta dello Sport".

Od minionego lata para mieszka we Włoszech. Początkowo była to Genua, a obecnie Mediolan, po tym, jak AC Milan pozyskał go zimą za 35 mln euro. Procyk zawiesiła karierę prawniczą i towarzyszy mężowi, który przebojem zdobył boiska Serie A.

W debiutanckim sezonie na Półwyspie Apenińskim polski napastnik strzelił 22 ligowe gole.



Wyświetl ten post na Instagramie. Perfect evening #milano #acmilan #gentlemanfairplay #withmylove #kp19 Post udostępniony przez Krzysztof Piątek (@pjona_9) Maj 20, 2019 o 1:13 PDT





Co ciekawe w sobotę ślub wziął również inny z reprezentantów Polski Maciej Rybus.

Komplet punktów

Obaj wolne dostali do niedzielnej kolacji. Właśnie wtedy mieli się ponownie stawić w warszawskim hotelu. Piłkarska kadra Jerzego Brzęczka przygotowuje się do meczów eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną (7 czerwca w Skopje) i Izraelem (10 czerwca w Warszawie).

Po dwóch spotkaniach Biało-Czerwoni z sześcioma punktami na koncie są liderami grupy G.