Chcą czym prędzej sprzedać Piątka. Zrobi miejsce dla Szymańskiego?

Barcelona pozyskała dwóch piłkarzy. Gigantyczne klauzule wykupu Poważne... czytaj dalej » Powrót Piątka do Florencji jest praktycznie wykluczony. Klub Serie A uznał, że snajper nie jest wart 15 milionów euro i nie zdecydował się na jego wykupienie. Zresztą coraz bliżej stolicy Toskanii jest napastnik Realu Madryt Luka Jović, który ma zostać wypożyczony.

Dla Piątka oznacza to powrót do Herthy, w której nigdy nie pokazał pełni możliwości. I wygląda na to, że berliński klub również nie zamierza czekać, aż Piątek nawiąże do swojego najlepszego okresu z Genoi i AC Milan.

Sprzedaż Piątka priorytetem

Jak donosi "Sport Bild", dyrektor sportowy Herthy Fredi Bobic wystawił Polaka na listę transferową. Oprócz niego znaleźli się na niej: Santiago Ascacibar, Dodi Lukebakio, Javairo Dilrosun, Omar Alderete, Jordan Torunarigha oraz Deyovaisio Zeefuik.

To jednak sprzedaż reprezentanta Biało-Czerwonych jest priorytetem klubu. Powody są dwa: Piątek zarabia najwięcej z wymienionych piłkarzy (ponad 4,5 mln euro za sezon), a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku.

"Hertha musi dokonać latem znacznych zmian w budżecie. Można to zrobić dzięki transferom i mniejszym pensjom. Gdyby Bobic pozbył się wysoko opłacanego Piątka, to zyskałby nowe możliwości" – podkreśla z kolei dziennik "Der Tagesspiegel".

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek wystawiony na listę transferową

Chcą Szymańskiego, trener już z nim pracował

Do tej pory Hertha wydała na letnie wzmocnienia zaledwie dwa miliony euro - na odkupionego od Greuther Fuerth napastnika Jessica Ngankama. Pozostali piłkarze dołączyli na zasadzie wolnego transferu.

Ponadto "Der Tagesspiegel" zwraca uwagę, że klub rozgląda się za zawodnikami występującymi w Rosji. Wymienia się nigeryjskiego skrzydłowego Chidera Ejuke z CSKA Moskwa i czeskiego pomocnika Spartaka Alexa Krala, a także Sebastian Szymańskiego z Dynamo Moskwa. Reprezentanta Polski doskonale zna nowy trener Herthy Sandro Schwarz, który pracował z nim w moskiewskim klubie.

- To bardzo dobry piłkarz – miał skwitować medialne doniesienia w sprawie polskiego pomocnika Bobic.