Piątek oficjalnie wraca do Włoch

Informację podały w czwartkowe popołudnie oba zainteresowane kluby. Klub ze stolicy Niemiec wypożyczył Piątka do końca sezonu, włoski klub ma również opcję transferu definitywnego.

Będzie grał z numerem 99

- Znaleźliśmy rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Chcielibyśmy podziękować Krzysztofowi za jego zaangażowanie i życzyć mu wszystkiego najlepszego - powiedział, cytowany w komunikacie berlińskiego klubu Fredi Bobić, dyrektor zarządzający Herthy.



@pjona9official zieht es zurück in die italienische @SerieA. Unsere Nummer wird auf Leihbasis im Trikot der @OfficialUSS1919 auf Torejagd gehen. Wir wünschen dir alles Gute, el Pistolero! https://t.co/km5C7sRNVZ#HaHoHepic.twitter.com/6Jw7ocN3ww — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 1, 2022



W krótkim oświadczeniu Salernitana, ubiegłoroczny beniaminek Serie A, który cudem utrzymał się w elicie, dodaje, że piłkarz będzie występował w koszulce z numerem 99.



KRZYSZTOF PIATEK È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. https://t.co/giczdUoktjpic.twitter.com/weYTOYEw89 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 1, 2022

Napastnik reprezentacji Polski przyjechał do Włoch w ostatnim dniu letniego okna transferowego. Tam przeszedł testy medyczne. Czwartkowy przyjazd Piątka do Salerno potwierdził włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, publikując kilka zdjęć i krótkie wideo w mediach społecznościowych.



#Calciomercato, @OfficialUSS1919#Piatek arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche: le immaginihttps://t.co/TZ837QBu8g — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2022





Piątek naciskał na powrót

O możliwym transferze 23-krotnego reprezentanta Polski tamtejsze media informowały już w środę.

"Jest głównym celem trenera Davide Nicoli" - podkreślił inny z dziennikarzy Nicolo Schira, dodając, że zawodnik wręcz naciskał na powrót do Włoch.



Krzysztof #Piątek is getting closer and closer to #Salernitana from #HerthaBSC on loan with option to buy. He pushing to return to Serie A and he is the main target of coach Nicola. #transfershttps://t.co/JMYgGF9C1w — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2022





W tym sezonie Bundesligi wychowanek Lechii Dzierżoniów w barwach Herthy nie rozegrał ani jednego spotkania. Zanim w styczniu 2020 roku został zawodnikiem berlińskiego klubu, reprezentował barwy trzech włoskich ekip: Milanu, Genoi oraz Fiorentiny. W Serie A łącznie wystąpił w 69 meczach, strzelając 29 goli.

Salernitana obecnie zajmuje 12. miejsce w tabeli Serie A. W trzech spotkaniach podopieczni Nicoli zanotowali jedno zwycięstwo, jeden remis oraz jedną porażkę.