Wybrano najlepsze transfery zimy. Piątek w czołówce

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Piątek zamienił zimą Genoę na Milan. Były zawodnik Cracovii wszedł z ogromnym impetem do Serie A i szybko dał się zauważyć. Zastanawiano się, czy przejście do znacznie mocniejszego klubu po zaledwie pół roku we Włoszech to dobry pomysł, ale Piątek szybko rozwiał wątpliwości.

Włosi ocenili Piątka. "Nie wydawał się pochodzić z innej planety" Aktywny, ale bez... czytaj dalej » Serwis Whoscored.com, który zajmuje się piłkarskimi statystykami, opublikował listę zawodników, którzy sprawdzili się po styczniowym transferze. Listę przedrukował dziennik "The Guardian". Piątek znalazł się w tym gronie i otrzymał notę 7,53 na bazie ocen, jakie serwis Whoscored.com wystawia piłkarzom po każdej kolejce.

On to uwielbia

"Reprezentant Polski po prostu uwielbia zaczynać od zera. Na początku kariery we Włoszech strzelał gole w dziewięciu pierwszych meczach dla Genoi i zdobył w tym czasie 14 bramek. Tym zapracował na transfer do Milanu. Dla nowego pracodawcy strzelał w pięciu kolejnych spotkaniach, w których zagrał w podstawowym składzie, wliczając w to rewelacyjną bramkę wolejem przeciwko Atalancie. Kosztował 35 mln euro i może to być okazja, jeśli drużyna zagra w przyszłym sezonie w Champions League" - napisano w uzasadnieniu przy nazwisku Piątka.

Za jego plecami uplasowali się tacy gracze, jak: Tyler Adams (RB Lipsk), Luis Muriel (Fiorentina), Gelson Martins (Monaco), Alvaro Morata (Atletico Madryt).

Źródło: eurosport.pl 10 najdroższych transferów do AC Milan

Był tylko jeden lepszy

Najwyżej oceniono Vincenzo Grifo z Freiburga, który uzyskał nieznacznie wyższą od Polaka notę 7,59. Dla 25-letniego włoskiego pomocnika to drugi pobyt we Freiburgu. W pięciu meczach Grifo strzelił w Bundeslidze dwa gole i miał tyle samo asyst.