"Jestem urodzonym strzelcem". Piątek doskonale siebie podsumował

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Gdy Piątek rok temu przychodził do Genoi, nikt - zapewne nawet sam zainteresowany - nie spodziewał się, że jego kariera nabierze tak zawrotnego tempa. "Bomber z Polski" strzelał gola za golem w barwach klubu z miasta Krzysztofa Kolumba, stał się gwiazdą Serie A, a w styczniu bohaterem głośnego transferu do AC Milan. W Mediolanie się nie zatrzymał, tylko potwierdził status i skończył sezon ligowy z 22 golami. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc w kolejnym sezonie ma być jeszcze lepiej.

Piątek miał okazję porozmawiać z dziennikarzem ESPN Matteo Bonettim przy okazji udziału Milanu w towarzyskim turnieju International Champions Cup. Podstawowym tematem rozmowy był oczywiście naturalny talent polskiego napastnika do znajdowania drogi do siatki.

- Zawsze celuję w wiele goli. Bardzo się cieszę tymi wszystkimi strzelonymi na boiskach Serie A. Urodziłem się po to, aby strzelać gole. W Serie A jest to trudne, lecz gdy przyszedłem do Genoi, to chciałem osiągnąć coś wielkiego - mówił.

Bądź jak Ronaldo lub Henry

- Mam nadzieję, że ten sezon będzie świetny i że będziemy grali na dwóch napastników. Mamy jeszcze trochę czasu na treningi i na to, aby trener wytłumaczył nam, jak mamy grać. Będziemy grać dobry futbol w tym sezonie. Nie myślę o celach, myślę tylko o treningu i okresie przygotowawczym, który ma przynieść świetny sezon. Oby z awansem do Ligi Mistrzów - 24-latek opowiadał także o nachodzących rozgrywkach.

Piątek na antenie ESPN zdradził też, jakich piłkarzy podziwiał w dzieciństwie. - Gdy byłem młody, obserwowałem wielu napastników. Jednym z najlepszych jest Cristiano Ronaldo, drugim był Thierry Henry. Gdy oglądam najlepszych, chcę nauczyć się czegoś wielkiego od każdego z nich i móc samemu z tego skorzystać - podkreślił.

Na widok słynnej cieszynki Piątka na boiskach Serie A polscy kibice muszą jeszcze trochę poczekać. "Pio" pierwsze pistolety będzie miał okazję wystrzelić najwcześniej 24 sierpnia, gdyż tego dnia rozpocznie się pierwsza kolejka włoskiej ekstraklasy.