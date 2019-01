Hiszpańskie radio: Real pyta o Piątka, Genoa to potwierdza

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Krzysztof Piątek swoimi występami przykuł uwagę największych. Liderem do pozyskania polskiego napastnika z Genoi jest Juventus Turyn. Kto jeszcze chciałby u siebie byłego snajpera Cracovii?

W poniedziałek na antenie radia Anton Meana zdradził, że Real skontaktował się w sprawie Piątka z przebywającymi w Hiszpanii przedstawicielami jego klubu. "Genoa potwierdziła Cadena SER, że kontakt z Realem w sprawie Piątka jest prawdziwy" - czytamy na twitterowym profilu radia.

Działacze madrytczyków mieli zdecydować się na pozyskanie napastnika reprezentacji Polski w trybie awaryjnym wobec przedłużającej się nieobecności kontuzjowanego Mariano i ostatniego urazu Karima Benzemy.



REAL MADRID El GENOA confirma a la cadena SER que los contactos entre el club italiano y el Real Madrid por PIATEK son reales. El club blanco busca un delantero y quiere encontrarlo antes de que acabe el mes de enero.



Vía @antonmeanahttps://t.co/t9pBBjdM2Wpic.twitter.com/OGrCvxO3Fe — SER Deportivos (@SERDeportivos) 14 stycznia 2019





Ofensywa Realu bardzo straciła na jakości po letnim odejściu Cristiano Ronaldo do Juventusu. Widocznie odbija się to na wynikach zespołu, który w lidze zanotował już sześć porażek i w tabeli Primera Division plasuje się dopiero czwartym miejscu ze stratą dziesięciu punktów do prowadzącej Barcelony.

Hiszpanie o Realu, Włosi o Milanie

Dla Włochów Milik jak Boniek. "Piękność nocy" Znakomite... czytaj dalej » To nie koniec poniedziałkowych rewelacji dotyczących możliwego transferu 23-latka. Swoje dorzuciła włoska telewizja Sport Mediaset, która twierdzi, że sam napastnik chciałby zostać piłkarzem Milanu. Według tego źródła "Piątek jest zdania, że Rossoneri to jedyny wielki klub, który zagwarantowałby mu miejsce w wyjściowej jedenastce".

Polak stał się jednym z największych odkryć we włoskiej piłce w tym sezonie i ma już na koncie 13 bramek w Serie A i w klasyfikacji strzelców przed nim jest tylko Ronaldo (14 goli). Łącznie w 21 meczach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 19 trafień. Średnio zdobywa bramkę co 93 minuty.

Latem dołączył do Genoi za 4,5 miliona euro, a teraz media spekulują nawet o transferze na kwotę 50-60 milionów euro.