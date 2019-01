Milan nie dał Piątkowi ulubionego numeru. "Trzeba sobie zasłużyć"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Milan koszmarem napastników. Co czeka Piątka w nowym klubie? Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Ten temat przewijał się od dobrych kilku dni. Piątek miał zostać piłkarzem Milanu z dziewiątką na plecach. I w środę za 35 milionów euro nim został, ale z innym numerem. Ponoć zainterweniował klub, który "9" akurat mu odradził. Polak wybrał więc "19" po obrońcy Leonardo Bonuccim.

Przeklęty numer

Kwestii koszulki i jej numeru nie zabrakło na czwartkowej prezentacji.



- Krzysztof chciał "dziewiątkę", ale na to trzeba sobie zasłużyć, zapracować. Dlatego zdecydowaliśmy, że na razie otrzyma "19" - wytłumaczył z uśmiechem Leonardo.



Nie wypadało mu dodać, że w ostatnich sezonach "dziewiątka" w Milanie okazywała się przekleństwem. Wielu napastników, w tym Alexandre Pato, Fernando Torres czy ostatnio Gonzalo Higuain, głównie zawodziło.



Leonardo wcześniej zachwalał Polaka. - 13 goli w 19 meczach stanowi potwierdzenie jego wielkich możliwości i talentu. Poza tym zna już włoską ligę, sprawdził się w niej przez ostatnie pół roku, więc nie sądzę, że to bardzo ryzykowny ruch, nawet pod względem ekonomicznym - przyznał dyrektor sportowy mediolańczyków.



Krzysztof Piatek gets a feel for Milanello: welcome to #ACMilan

Have you read the focus on our new striker? https://t.co/gyP46mciqS

Benvenuto a Milanello Krzysztof Piatek

Avete letto il focus sul nostro nuovo attaccante? https://t.co/Gdlmq1w29q#WelcomePiatekpic.twitter.com/Xy6PldfuKK — AC Milan (@acmilan) 24 stycznia 2019

"Symbol zmian"

Głos zabrał również Ivan Gazidis, dyrektor generalny klubu. - To symbol zmian, jakie zachodzą w Milanie, a te wszystkie działania mają nas znowu zaprowadzić na szczyt. Jest młody, utalentowany, ma być przyszłością klubu, daje nam długofalowe możliwości. To inwestycja długoterminowa, a do tego mieszcząca się w naszych obecnych realiach finansowych. Musimy twardo stąpać po ziemi, szanować wytyczne UEFA i zgodnie z nimi działać - powiedział.



Co na to Piątek? - Chcę robić tutaj wielkie rzeczy. Milan był zdecydowany, starał się przeprowadzić transfer możliwie szybko. Czuję się gotowy na to wyzwanie. Cieszę się, że zrobiłem kolejny krok w karierze - zaznaczył.



Przez pół roku nastrzelał w Genoi 13 goli w 19 meczach ligi włoskiej. Teraz do czerwca 2023 ma być zawodnikiem Milanu. W nowej drużynie może zadebiutować w sobotę - z Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.