Fantastyczny mecz Piątka. Milan zawdzięcza mu wygraną

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

16.02 | Krzysztof Piątek najpierw obudził swój zespół, później sam dobił Atalantę. Milan zwyciężył na wyjeździe 3:1 w meczu, który może zdecydować o tym, że po latach doczeka się powrotu do Ligi Mistrzów.

Zbliżał się koniec pierwszej połowy, kiedy Ricardo Rodriguez dośrodkował w pole karne. Tam czyhał już polski napastnik, który mając rywala na plecach oddał strzał z powietrza. I trafił idealnie przy słupku. Tego gola nic nie zapowiadało, bo goście z Mediolanu do tego momentu byli słabsi od Atalanty.



ROBOCOP PIĄTEK! ON JEST NIEMOŻLIWY!



Wieczór Piątka. Znów

Gospodarze wcześniej - w minucie 33. - swoją przewagę potwierdzili. Josip Ilicić przedarł się w pole karne i podał do Remo Freulera. Szwajcarski pomocnik uderzył od razu, prowokując błąd u Gianluigiego Donnarummy. Golkiper Milanu nie zdołał skutecznie wybić piłki, więc ta odbiła się od słupka i wturlała do bramki.

Źródło: PAP/EPA Gianluigi Donnarumma nie uratował Milanu

Po przerwie Atalanta przez chwilę wręcz wgniatała Milan w pole karne. Efekt był żaden. Zaś mediolańczycy, gdy w końcu przedarli się w okolice pola karnego gospodarzy, trafili do siatki. Dokonał tego w 55. minucie Hakan Calhanoglu, który precyzyjnie strzelił z dystansu.



Po chwili znów pokazał się Piątek. Tym razem skarcił przeciwnika uderzeniem głową po rzucie rożnym. To był jego kolejny wielki wieczór. W pięciu występach dla nowego klubu uzbierał już sześć bramek. W lidze ma ich łącznie 17. W ten sposób uciekł Duvanowi Zapacie, supersnajperowi Atalanty (16 goli). To o ich rywalizacji rozpisywała się włoska prasa, rozkładając obu zawodników na czynniki pierwsze.



MA DWA PISTOLETY, CELNE STETY!'



Miejscowi dziennikarze widzieli w Piątku napastnika, któremu wystarczą jeden, czasem dwa kontakty z piłką, aby strzelić gola. Słowem, że jest większym indywidualistą od Kolumbijczyka, który z kolei czerpie z gry całego zespołu.

Wszechstronny

Reprezentant Polski tezę potwierdził w sobotni wieczór. Do siatki trafiał instynktownie. Żadna różnica czy lewą nogą, czy głową. A Zapata prestiżowe starcie przegrał. I to dosłownie, bo przy drugiej bramce to on nie upilnował Piątka.

Trener Gennaro Gattuso swojego bohatera ściągnął z boiska w 68. minucie.



Goście przewagi nie zmarnowali. Zwyciężyli 3:1 i odskoczyli Atalancie w tabeli. Milan za wszelką cenę próbuje utrzymać czwarte miejsce, które pozwoli na występy w Lidze Mistrzów (ostatnie były dawno - w sezonie 2013/14). Na razie ekipie Rossonerich to się udaje. I duża w tym zasługa Piątka.

Atalanta Bergamo - AC Milan 1:3 (1:1)

Bramki: Freuler (33.) - Piątek (45.), (61.), Calhanoglu (55.)