Piątek zachwycił publiczność w Mediolanie. Jego bramki dały wygraną z Napoli

Zaledwie kilka dni temu, dokładnie w sobotę oba zespoły spotkały się w Serie A. Wtedy ich starcie mocno rozczarowało kibiców i ekspertów. Zakończyło się bezbramkowym remisem. Tym razem AC Milan podejmował Napoli w ćwierćfinale Pucharu Włoch.

We wspomnianą sobotę w zespole z Mediolanu zadebiutował Krzysztof Piątek. Kupiony za 35 milionów euro z Genoi polski napastnik pojawił się na murawie na niespełna 20 minut, ale i tak pokazał się z dobrej strony. Dziennikarze La Gazetta dello Sport uznali go za najlepszego zawodnika Rossonerich.

Kilkanaście godzin później było już praktycznie pewne, że "Il Pistolero" znajdzie się w wyjściowym składzie zespołu prowadzonego przez Gennaro Gattuso.

Oprócz niego na murawie San Siro zobaczyliśmy od pierwszej minuty jeszcze dwóch reprezentantów Polski. W ekipie z Neapolu zagrali napastnik Arkadiusz Milik i pomocnik Piotr Zieliński.

Imponująca pierwsza połowa

Cała uwaga skupiona była jednak na Piątku. Rozpoczął od niecelnego strzału z trudnej pozycji zza pola karnego. Chwilę później rozpoczął się koncert 23-letniego napastnika z Dzierżoniowa.

W 11. minucie Piątek wybiegł do długiego podania Diego Laxalta, wykorzystał niezdecydowanie stoperów Napoli i zrobił to, co do niego należało. Pierwszy celny strzał i od razu gol. Jakby tego było mało, Polak ponownie wprowadził w fanów AC Milan w ekstazę w 27. minucie. Tym razem świetnie zachował się w bocznej strefie pola karnego. Zmylił Nikolę Maksimovicia oraz Kalidou Koulibaly’ego i zdobył swoją ósmą bramkę w Coppa Italia. Wcześniejsze sześć goli strzelił grając w Genoi.

W pierwszej części meczu najgroźniejszy w barwach „Azzurrich" był Lorenzo Insigne. Filigranowy napastnik był osamotniony. Goście wprawdzie mieli przewagę w posiadaniu piłki i stworzyli nieco więcej sytuacji, ale nic z tego nie wynikało. Można powiedzieć, że brakowało im kogoś takiego jak Piątek. To nie był dobry dzień dla Milika.

Żegnały go owacje na stojąco

Trener przyjezdnych Carlo Ancelotti nie czekał długo i na drugie 45 minut wprowadził ofensywnie usposobionego Adama Ounasa, później jeszcze zdecydował się na Driesa Mertensa. Goście atakowali, szanse mieli Arkadiusz Milik i wspomniany Ounas. Gospodarze czujnie się jednak bronili.

Znane z ofensywnego stylu gry Napoli nie potrafiło znaleźć sposobu na Milan.

Piątek, który szybko staje się nowym bohaterem Mediolanu zszedł z murawy w 78. minucie. Żegnały go owacje na stojąco. Za niego na boisku pojawił się Patrick Cutrone.

Do końca nic już się nie zmieniło. Teraz czas na półfinał. Tam rywalem będzie Inter albo Lazio.

Warto dodać, że to była pierwsza wygrana AC Milan nad Napoli od grudnia 2014 roku. Wtedy w lidze włoskiej zespół ze stolicy regionu Lombardia zwyciężył także 2:0.

Ćwierćfinał Pucharu Włoch:

AC Milan - SSC Napoli 2:0 (2:0)

Bramki: Piątek 11', 27'

