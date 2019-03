Prezydent Genoi żałuje sprzedaży Piątka. "Mógł zarobić o wiele więcej"

Biało-Czerwoni wygrywają w Wiedniu, a Krzysztof Piątek strzela bramkę za trzy punkty. Na początku drogi do Euro 2020 te punkty są jak skarb, a to zwycięstwo - jak sen. Długo trzeba było na nie czekać, teraz znowu możemy zacząć czekać na wyjście z grupy.

O tym transferze napisano już niemal wszystko. Latem Krzysztof Piątek przeniósł się do Genoa CFC z Cracovii za 5 milionów euro. Strzelał jak na zawołanie i znalazł się na celowniku kilku europejskich klubów. Najbardziej konkretny był AC Milan, który pilnie poszukiwał snajpera z powodu nieskuteczności Gonzalo Higuaina. Gdy stało się jasne, że Argentyńczyk odejdzie do Chelsea, włodarze Rossonerich zdecydowali się zapłacić 35 milionów euro, by już zimą mieć Polaka w swoich szeregach.

W licznych wywiadach dla włoskich mediów prezes Genoi Enrico Preziosi powtarzał, że "zrobiliśmy bardzo dobry interes". W istocie - po zaledwie sześciu miesiącach klub zarobił na Piątku aż 30 milionów euro.

Jednak zdaniem włoskiego dziennikarza m.in. Sky Sports i "Guardiana" Farbrizio Romano Preziosi nadal zastanawia się, czy postąpił słusznie, zgadzając się na sprzedaż polskiego snajpera. Ma wręcz żałować swojej decyzji.

"Preziosi jest wściekły z powodu ostatecznej kwoty za transfer Piątka. Będąc zawsze stroną dominującą w negocjacjach, a zarazem osobą uwielbiającą samemu negocjować umowy, Preziosi potrafił w przeszłości dokonać kilku świetnych transferów. Jednak w przypadku Piątka jest przekonany, że mógł zarobić o wiele więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwoty, jakie dziś pojawiają się przy okazji transferów w całej Europie" -napisał Romano w artykule dla serwisu Calciomercato.com.

Trudno to przełknąć

"Preziosi często o tym myśli, bo gdyby sprzedał Piątka latem, to do Genoi popłynęłaby rzeka pieniędzy. Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że doszło do wyjątkowej transakcji: 35 milionów zapłaconych w jednej racie, to rzadkość we Włoszech" - podkreśla dziennikarz.

"Dzięki tej transakcji klub mógł dokonać innych inwestycji. Z korporacyjnego punktu widzenia Genoa postąpiła właściwie, jednak prezydent żałuje sprzedaży Piątka do Milanu za kwotę, która prawdopodobnie mogła być wyższa. Dlatego teraz każdy gol i każdy strzał Piątka jest dla niego trudny do przełknięcia. Tym bardziej że dziś polski napastnik jest wart przynajmniej 70 milionów" - dodaje Romano.

Źródło: Getty Images W obecym sezonie Serie A Piątek strzelił 19 goli

Dziewięciu nowych

Pieniądze ze sprzedaży Piątka Genoa przeznaczyła na dziewięciu zawodników. Najcenniejsze nabytki to wypożyczeni pomocnik Juventusu Stefano Sturaro i napastnik Betisu Alejandro Sanabria, który w nowych barwach strzelił trzy gole. Łącznie na piłkarzy przeznaczono zimą 13,1 miliona euro. Ponadto klub zobowiązał się wykupić latem Sturaro za 16,5 miliona.