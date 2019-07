Piątek skrytykowany za mecz z Bayernem. "Był niewidoczny"

To był cudowny gol Harry'ego Kane'a, Szczęsny zaskoczony

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Zwycięską bramkę dla Bawarczyków zdobył Leon Goretzka. Pod nieobecność na boisku Roberta Lewandowskiego atak Bayernu stworzył tercet: Thomas Mueller, Jann-Fiete Arp i Kingsley Coman.

Robert Lewandowski with Krzysztof Piątek before last night's game. pic.twitter.com/cWF1m6m4qt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2019

Piątek tracił piłki

Milik do Betisu? "To piłkarz, który od dawna nam się podoba" W środę media... czytaj dalej » W pełnym wymiarze czasowym mecz w Kansas rozegrał Piątek. Napastnik Milanu zaliczył bardzo przeciętny występ, co odnotowały media we Włoszech.

"Nie imponował zaangażowaniem, powinien pomyśleć o lepszym pilnowaniu piłki przy nodze, bo tracił ją bardzo często" - pisali dziennikarze "La Gazetta dello Sport".

Koledzy z włoskiego Eurosportu mieli trochę inne zdanie - "Był aktywny, walczył i biegał, ale miał jedną okazję, którą fatalnie zmarnował".

"Miał kilka prób. W pierwszej połowie doszedł do jednej okazji, ale w zasadzie to był niewidoczny" - skomentowano za to w serwisie fanów AC Milan pianetamilan.it.

Gorszy występ Piątka nie powinien wpłynąć na jego sytuację w klubie. Marco Giampaolo mocno wierzy w reprezentanta Polski. - To był nasz pierwszy poważny sparing. Bayern jest w innym miejscu. Oni zaczęli wcześniej przygotowania do sezonu - uspokajał po meczu nowy trener Milanu