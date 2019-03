Piątek się zaciął, ale i tak pomógł wygrać Milanowi

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

"Il Bomber" ma za sobą bardzo trudny tydzień. We wtorek grał przeciwko Lazio na Stadio Olimpico w półfinale Pucharu Włoch i tym razem w rozgrywkach, w których w tym sezonie nazbierał już osiem bramek, nie miał kompletnie żadnych szans. Piłkarze Lazio grali ostro, pozwalali Polakowi na bardzo mało, przez co ten nie miał nawet pół okazji na gola. W sobotę Piątek znów skończył wieczór bez trafienia, lecz był o wiele aktywniejszy i miał większy wpływ na wynik meczu.

Mijała 64. minuta meczu, gdy snajper z Dzierżoniowa wyszedł do długiego podania jednego z kolegów i na linii pola karnego zaatakował Andreę Consigliego. Bramkarz Sassuolo źle obliczył lot piłki, ta odbiła się od ziemi i przeleciała tuż nad nim, a że Piątek już na nią czyhał, to Consigliemu nie zostało nic innego, tylko nieprzepisowo powstrzymać napastnika rywali. Sędzia wyciągnął czerwoną kartkę, przez co goście w Mediolanie przez ostatnie pół godziny grali w dziesięciu.

Samobój ustawił mecz

Tamta sytuacja zabrała już większość nadziei Sassuolo na zmianę wyniku. Milan jedynego gola strzelił w 35. minucie za sprawą samobójczego uderzenia Pola Liroli, lecz ani we wcześniejszych, ani w późniejszych akcjach nie grał zjawiskowo. Piłkarze Gennaro Gattuso byli nastawieni tego dnia na korzystny wynik, który zwłaszcza w początkowej fazie drugiej połowy mógł im wypaść z rąk. Wówczas piłkarze Sassuolo parokrotnie atakowali, nie wykorzystali jednak żadnej z sytuacji, a gdy już grali w osłabieniu, to motywacji do ataków im zabrakło i na San Siro przegrali 0:1.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek w meczu z Sassuolo gola nie strzelił

Piątek co prawda w drugim kolejnym meczu nie strzelił gola, ale nieprzerwanie tego wieczoru szukał swojej szansy. Był bardzo aktywny, a gdy kwadrans przed końcem otrzymał w końcu dobrą prostopadłą piłkę, to zachował się altruistycznie i podał do lepiej ustawionego Francka Kessiego. Iworyjczyk swojej sytuacji nie wykorzystał, Piątek natomiast osiem minut później opuścił murawę, zmieniony przez Patricka Cutrone. Nie miał bezpośredniego wpływu na wynik, niemniej znacząco pomógł drużynie w trzecim z rzędu ligowym zwycięstwie i wskoczeniu na trzecią pozycję w tabeli Serie A.

AC Milan - Sassuolo 1:0