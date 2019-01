Piątek się doczekał. W środowy wieczór podpisał kontrakt z AC Milan

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Piłkarz w środę od godziny 11 przechodził testy medyczne w siedzibie mediolańskiego klubu. Po nich stało się jasne, że karierę będzie kontynuował na San Siro.

23-latek na transfer do włoskiego giganta zapracował doskonałą postawą w Genoi. W stolicy Lombardii podpisał kontrakt na 4,5 roku. Na koszulce będzie nosił numer 19. Wydawało się, że wybierze numer 9. Z tą cyfrą dla Milanu grali chociażby Marco van Basten, czy Filippo Inzaghi.



Rekordowy transfer !! Cieszymy się że w tym uczestniczyliśmy ! Krzysztof Piątek przechodzi z klubu @GenoaCFC do @acmilan

Wiele lat ciężkiej pracy, poświęcenia oraz talentu złożyło się na sukces tego zawodnika.Gratulacje

„Pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas” pic.twitter.com/QMMdMBm1T2 — FABRYKA FUTBOLU (@FFutbolu) 23 stycznia 2019





Okazję do debiutu w nowych barwach Piątek będzie miał już w sobotę. Od razu będzie to gratka dla polskich kibiców, bo Milan zmierzy się z Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.

Transakcja była ściśle związana z przenosinami Gonzalo Higuaina do Chelsea. Transfer argentyńskiego zawodnika został potwierdzony o godz. 21.35 czasu polskiego. W mediolańskim ataku Piątek będzie występował u boku Patricka Cutrone.





È ufficiale: Piatek è rossonero! #WelcomePiatekhttps://t.co/VtGyg0YaFX — AC Milan (@acmilan) 23 stycznia 2019









Najdroższy

Przeprowadzka do Milanu sprawia, że od środy to Piątek jest najdroższym polskim piłkarzem w historii. Dotąd był nim Milik, za którego Napoli wyłożyło w 2016 roku 32 mln euro.

Jak informowała w ostatnich dniach "Corriere dello Sport", za sezon gry Piątek otrzyma 2 mln euro. To z kolei da mu miano trzeciego najlepiej zarabiającego Polaka w Serie A.

Pensje Polaków w lidze włoskiej

Tuż za liderami

Zabrakło Piątka, nie miał kto strzelać. Genoa przegrała z Milanem W meczu... czytaj dalej » Pochodzący z Dzierżoniowa piłkarz w polskiej lidze występował w Zagłębiu Lubin i Cracovii. Jego dorobek w ekstraklasie to 39 goli w 105 meczach. Latem 2018 przeniósł do Genoi. Kosztował ok. czterech milionów euro. Trafił do siatki w siedmiu pierwszych występach w Serie A. Obecnie z 13 bramkami znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy.



Jesienią Piątek zadebiutował w reprezentacji Polski. Wystąpił w dwóch spotkaniach i zdobył jednego gola (z Portugalią w Lidze Narodów).



Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch.



Po 20 kolejkach obecnego sezonu ekipa z Mediolanu jest czwarta w tabeli Serie A, a do prowadzącego Juventusu traci 22 pkt. Genoa zajmuje 14. pozycję.

Piątek ma zostać zaprezentowany w czwartek o godzinie 13 w Milanello Sports Centre, a więc bazie treningowej Rossonerich. Dwie i pół godziny później ma rozpocząć pierwsze zajęcia z zespołem.

Najdroższe transfery Polaków w historii Zawodnik Z Do

Rok Cena* 1. Krzysztof Piątek Genoa AC Milan 2019 35,0 2. Arkadiusz Milik

Ajax Amsterdam Napoli 2016 32,0 3. Grzegorz Krychowiak Sevilla FC

Paris Saint-Germain

2016 26,0 4. Piotr Zieliński Udinese Calcio SSC Napoli 2016 20,0 5. Wojciech Szczęsny

AS Roma Juventus 2017 12,0 6. Kamil Glik Torino

AS Monaco 2016 11,0