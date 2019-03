Piątek tłumaczy swój fenomen: ja szukam piłki, a ona mnie znajduje

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Kadrowicze wylecieli do Austrii

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Artur Wichniarek cieszy się, że obecnie większość reprezentantów Polski gra w swoich klubach. Oto druga część wywiadu z byłym reprezentantem Polski. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W kolejnej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi o ewentualnym ustawieniu Polaków w czwartkowym meczu. – Nie stać nas na granie trzema napastnikami – mówił były reprezentant biało-czerwonych. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W tej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi m.in. o przemianie Piotra Zielińskiego. Były reprezentant biało-czerwonych analizuje również formę pozostałych pomocników. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Udało się! W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku Polska pokonała na wyjeździe Austrię 1:0. Bohaterami okazali się Krzysztof Piątek oraz Wojciech Szczęsny, ale nie wszystko odpowiednio funkcjonowało. Oto pięć wniosków po tym spotaniu.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wytłumaczył słabszą dyspozycję Arkadiusza Milika po meczu Austria – Polska (0:1) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Brzęczek: Milik nie do końca czuł się dobrze fizycznie

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

- W Wiedniu było bardziej słychać naszych kibiców niż Austriaków – mówi po pierwszym meczu eliminacji ME Tomasz Kędziora, w którym Polacy wygrali na wyjeździe 1:0.

Glik: Oby Piątek potwierdził to w niedzielę

Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski powiedział, co zdecydowało o wyjazdowej wygranej Polaków z Austrią 1:0 w Wiedniu.

"Lewandowski bardziej gra głową, Piątek bardziej na żywioł" - Ja bym go... czytaj dalej » W podstawowym składzie w linii ataku znaleźli się Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Robiący furorę i w AC Milan, i w Serie A Piątek cierpliwie musiał czekać na swoją szansę.

W drugiej połowie zmienił Piotra Zielińskiego, bezcennego gola strzelił 10 minut później.

Stał tam, gdzie stać powinien

Polacy bili rzut rożny. Dośrodkował Kamil Grosicki, walczący na całego z austriackim obrońcą Robert Lewandowski pojedynek przegrał, Tomasz Kędziora przymierzył, Heinz Lindner jego uderzenie odbił...



Piątek stał tuż obok. Dokładnie tam, gdzie stać powinien. Spokojnie podskoczył do opadającej piłki i główką wpakował ją do siatki. To jego drugie trafienie w trzecim meczu reprezentacji, łącznie w narodowych barwach rozegrał na razie 182 minuty.



- Wychodziłem na boisko dobrze zmotywowany i chciałem pomóc drużynie - opowiadał o spotkaniu w Wiedniu. - Fajnie, że wygraliśmy. Miałem drugą sytuację, którą powinienem wykorzystać, ale liczą się trzy punkty.

Źródło: Leszek Szymański / PAP Piątek nie zawodzi



Ta szansa numer 2 nadleciała w minucie 75. Lewandowski w okolice 11. metra dograł tak precyzyjnie, że Piątek znalazł się sam na sam z Lindnerem. O centymetry spudłował. Złapał się za głowę.



Już w niedzielę Biało-Czerwoni zmierzą się w Warszawie z Łotwą, która w czwartek uległa na wyjeździe Macedonii Północnej 1:3. - Gramy o kolejne zwycięstwo. Postaram się wyeliminować błędy i mam nadzieję, że jeśli w następnym meczu będę miał dwie sytuacje, to wykorzystam obie - zapowiedział Piątek.

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Krzysztof Piątek (69.)

Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Maximilian Woeber – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Marcel Sabitzer, Julian Baumgartlinger, David Alaba - Marko Arnautović.



Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (90. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski).

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3