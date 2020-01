"Corriere della Serra": Roma szuka napastnika. Piątek jedną z opcji

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Kontrakt Polaka z Milanem obowiązuje do końca rozgrywek 2022/2023. Niedawno gazeta "Corriere dello Sport" informowała, że klub jest zdecydowany, żeby zimą swojego napastnika wypożyczyć. Tą opcją była zainteresowana Fiorentina i Genoa, ale w obu przypadkach piłkarz odmówił.

Teraz dziennik "Correire della Sera" podał, że zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań Romy, która szuka zmiennika do ataku dla Edina Dżeko. Snajper reprezentacji Polski nie jest jednak jej pierwszym wyborem.

Polacy stawiają twarde warunki Napoli. Klub nie chce się zgodzić na ich żądania Arkadiusz Milik i... czytaj dalej » Priorytetem jest Dries Mertens. Problem w tym, że Napoli, w którym gra Belg, wcale nie pali się do tego, aby się go pozbyć. Włosi zauważają, że rzymianom łatwiej może być w przypadku innych napastników - Mariano Petagny ze SPAL, Mariano Diaza mającego problemy z załapaniem się do składu Realu Madryt oraz Piątka.

Ciasno w Milanie

Jesienią Polak stracił skuteczność, którą imponował w poprzednich rozgrywkach. Do siatki trafił cztery razy, ale aż trzykrotnie z karnych. Zagrał komplet meczów, tyle że nie zawsze od pierwszej minuty, a gdy rozpoczynał je w pierwszym składzie, to w drugiej połowie często był zmieniany. Jego notowania osłabły jeszcze bardziej, gdy do klubu sprowadzono kilka dni temu Zlatana Ibrahimovicia.

Po siedemnastu kolejkach AS Roma zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Milan jest dopiero jedenasty. Przenosiny do Rzymu wydają się być więc dla Piątka interesującą opcją. Z drugiej strony o grę może być mu tam jeszcze trudniej. Dżeko jesienią zagrał komplet ligowych spotkań i może pochwalić się lepszymi statystykami - strzelił siedem goli i miał pięć asyst.