"Zobaczy pani, że będę kimś". Piątek dał słowo nauczycielce

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Dobije, strzeli po ziemi i w okienko. Piątek i próbka jego możliwości Krzysztof Piątek... czytaj dalej » W świat wyruszył z Niemczy, miasteczka liczącego niewiele ponad trzy tysiące mieszkańców. Najpierw całkiem blisko, do oddalonego o 15 km Dzierżoniowa, gdzie jako 17-latek zadebiutował w barwach miejscowej Lechii w III lidze.



Jak pamiętają go w rodzinnych stronach?

KRZYSZTOF PIĄTEK OD ŚRODY W MILANIE

"Dobre dziecko"

- Był lisem pola karnego - mówi TVN24 Paweł Sibik, pełniący obowiązki prezesa Lechii Dzierżoniów. - Co znalazło się na jego głowie, wpadało do siatki. Przyciągał uwagę każdego z trenerów, z którymi pracował.



Jacek Falikowski, były prezes KS Niemczanka, dzisiaj członek zarządu Lechii, widywał Piątka na boisku w Niemczy, kiedy ten był już zawodnikiem Zagłębia Lubin. - Dużo pracował, to Krzyśka cechowało. I myślę, że do dziś cechuje - opowiada



Za nauką chłopak nie przepadał, najbardziej rzecz jasna lubił WF. - Dobre dziecko - mówi o nim Kraczkowska. - To jego słowa, że będzie kimś, zawsze traktowałam z takim pobłażliwym uśmiechem. "Tak, tak Krzysiu, na pewno będziesz".



Krzysio został właśnie najdroższym polskim piłkarzem w historii - AC Milan wyłożył za niego 35 milionów euro plus spodziewane bonusy. Zarabiać za sezon ma mniej więcej dwa miliony, też liczone w euro.