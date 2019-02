Włosi ocenili Piątka. "Nie wydawał się pochodzić z innej planety"

16.02 | Krzysztof Piątek najpierw obudził swój zespół, później sam dobił Atalantę. Milan zwyciężył na wyjeździe 3:1 w meczu, który może zdecydować o tym, że po latach doczeka się powrotu do Ligi Mistrzów.

Odkąd latem zeszłego roku Piątek zamienił Kraków na Genuę i zimą Genuę na Mediolan, w każdym meczu z rzymskimi drużynami zostawiał coś w sieci. Czy to w meczach przeciwko Lazio, czy przeciwko Romie. Tym razem było inaczej.

Na Stadio Olimpico Polak rozegrał całe spotkanie, ale to nie był jego wieczór, jak zresztą całego Milanu. Goście ograniczali się głównie do obrony i nie kwapili do ataku, jakby liczyli, że dopiero w rewanżu przechylą szalę na własną korzyść.

Milanu "krok wstecz"

W ofensywie osamotniony Piątek nie był w stanie wiele pokazać. W końcówce strzelał głową, ale przy asyście dwóch rywali skierował piłkę nad bramką. Tym samym napastnik reprezentacji Polski nie powiększył dorobku w Pucharze Włoch - w tym sezonie strzelił w sumie osiem goli w tych rozgrywkach. Dla Piątka to dopiero drugi mecz w barwach Rossonerich bez gola. A rozegrał ich siedem.

- W ogóle nie dostawał dobrych podań. Staraliśmy się grać prostopadłe piłki, ale nie było to dobre rozwiązanie - tłumaczył Gattuso.

- Jeśli chodzi o jakość gry, zrobiliśmy krok wstecz. Lazio gra siłowo, mieliśmy z tym problemy. Próbowali nas wyczekać, głównie w pierwszej połowie. W defensywie radziliśmy sobie bardzo poprawnie, ale w ataku na końcowych 30 metrach powinniśmy rozwijać nasze akcje inaczej - podkreślił włoski trener Milanu.

Znaleźli sposób

A jak włoskie media podsumowały występ Piątka? "Obrona Lazio go rozbroiła i nie mógł odnaleźć w polu karnym odpowiedniej przestrzeni i najlepszej dla siebie pozycji (...) Tym razem nie wydawał się pochodzić z innej planety" - relacjonowała "La Gazzetta dello Sport".

Źródło: newspix.pl Piątek nie miał łatwego życia



Za występ przyznała mu notę "6" w skali 1-10, czyli jak większość mediolańskiej drużyny. "Krzysztof odpoczywaj. Skomplikowany wieczór dla napastnika" - napisali w adnotacji przy Polaku dziennikarze. "5" otrzymał Suso, a "5,5" Samu Castillejo oraz Hakan Calhanoglu.

Rewanż zaplanowano na 24 kwietnia. W środę Fiorentina podejmie Atalantę Bergamo Arkadiusza Recy.

Pierwsze mecze półfinałowe Pucharu Włoch:

Lazio - Milan 0:0

Fiorentina - Atalanta (środa)