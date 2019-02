Trudny wieczór Piątka. Koledzy nie pomogli, Milan zremisował w Rzymie

Stadio Olimpico to miejsce dla polskiego napastnika i szczęśliwe, i pechowe. Trafiał tu w każdej z trzech wizyt. Ale jesienią - jako piłkarz Genoi - przegrał z Lazio (1:4), następnie uległ Romie (2:3). Najbliżej zwycięstwa był po transferze do Rossonerich, gdy wbił otwierającego gola Romie. Skończyło się wynikiem 1:1.



We wtorkowy wieczór znów nie udało się mu wygrać. I przy okazji zakończył imponującą serię strzelecką.

Goście bez pomysłu

Milan do przerwy prezentował się beznadziejnie. Ataki gości ograniczały się do kopnięć w kierunku Piątka, który sam nie był w stanie nic zrobić. A w Pucharze Włoch dotąd nie zatrzymywał się. Dla Genoi zdobył sześć bramek, w Milanie dołożył kolejne dwie, gdy sam ograł w ćwierćfinale Napoli. W wywalczeniu korony króla strzelców tych rozgrywek może mu zagrozić jedynie Federico Chiesa z Fiorentiny, który uzbierał pięć trafień (jego zespół w półfinale zagra z Atalantą).



Lazio też nie rozgrywało wielkiego meczu, ale rzymscy piłkarze przynajmniej potrafili zbliżyć się w okolice pola karnego rywala i oddać strzał. Zaczął Patricio Gabarron, za chwilę najbliżej pokonania Gianluigiego Donnarummy był Ciro Immobile, a pod koniec chybił jeszcze Sergej Milinković-Savić.



Ekipa Rossonerich w międzyczasie straciła kontuzjowanego pomocnika Francka Kessiego. Po pół godzinie gry zastąpił go Hakan Calhanoglu.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek głównie walczył z obrońcami Lazio

Piątek zablokowany

Obraz meczu w drugiej połowie znacząco się nie zmienił. W 50. minucie pokazał się w końcu Piątek, ale jego uderzenie zostało zablokowane.



W 66. minucie odpowiedział Milinković-Savić, a zaraz próbował również Joaquin Correa. W obu sytuacjach skutecznie interweniował Donnarumma.



Kolejnych akcji z obu stron już nie było. Immobile trafił co prawda w słupek, ale i tak był na pozycji spalonej.



Rewanż w Mediolanie 24 kwietnia.



Pierwszy mecz półfinału Pucharu Włoch:

Lazio - AC Milan 0:0