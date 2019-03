Imponujący debiutancki sezon Piątka. Może przegonić legendy

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Niedługo trwała przerwa Krzysztofa Piątka w strzelaniu goli. Po dwóch meczach bez bramki, polski napastnik Milanu strzelił swojego gola w spotkaniu Serie A przeciwko Chievo Werona. Tym samym z 19 bramkami były snajper Cracovii dogonił Cristiano Ronaldo i Fabio Quagliarellę, który jednak w niedzielę znów trafił i wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji (ma 20 bramek).

Po zimowych przenosinach z Genoi do Milanu, Piątek na stałe zapisał się w klubowych annałach na San Siro. Andrij Szewczenko - dwa gole. Zlatan Ibrahimović i Filippo Inzaghi - po cztery. Marco van Basten, Oliver Bierhoff i George Weah - pięć. Tyle bramek w pięciu oficjalnych meczach w barwach

Rossonerich zdobyli byli gwiazdorzy. Wszystkich pobił Polak z Dzierżoniowa, strzelając aż 6 goli.

Wśród klubowych legend jest tylko jeden zawodnik, który dokonał takiego wyczynu. To najlepszy strzelec w historii Milanu, Gunnar Nordahl. Szwed, który trafił do Mediolanu w styczniu 1949 r., też zaczął od sześciu bramek w pięciu meczach. Sezon skończył z 16 trafieniami w 15. występach. Później został królem strzelców ligi rekordowe pięć razy.

Serie A należy do polskiego snajpera

Piatek with all number and Player score goal in the debut league like serie A. pic.twitter.com/wMU2xcBhzx — Congoreacmilan (@FandiRadamel) March 9, 2019

Piątek i Cristiano Ronaldo mają po 19 trafień i są w czołówce piłkarzy debiutujących w lidze włoskiej. Najlepszy wynik osiągnął John Charles. Walijczyk w Juventusie w sezonie 1957/58 zdobył aż 28 bramek. Tyle samo miał Brazylijczyk Jose Altafini w Milanie rok później. W rozgrywkach 1949/50 27 goli uzbierał Argentyńczyk Benjamin Santos w Torino. W nie tak odległych czasach imponujące wyniki osiągnęli debiutujący w Serie A Ronaldo i Andrij Szewczenko. Brazylijczyk w Interze w sezonie 1997/98 trafił do siatki 25 razy. Z kolei Ukrainiec miał jedno trafienie mniej w rozgrywkach ligi włoskiej 1999/2000.

Polak może pobić nawet osiągnięcie Charlesa - do zakończenia sezonu Milan rozegra jeszcze jedenaście spotkań. W następną niedzielę podopieczni Gennaro Gattuso zmierzą się w derbach Mediolanu z Interem. Trudno o lepszą okazję do poprawienia dorobku.