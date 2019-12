Krzysztof Piątek na celowniku kolejnego klubu Serie A

Gol za golem, Milan rozgromiony w Bergamo W fatalnych... czytaj dalej » Tuż przed świętami włoska agencja prasowa ANSA poinformowała, że Zlatan Ibrahimović jest bardzo blisko zaakceptowania najnowszej oferty, złożonej mu przez szefów AC Milan. Decyzję o tym, czy wrócić do klubu, którego barwy reprezentował w latach 2010-2012, Szwed ma podjąć przed Nowym Rokiem.

Jeżeli powie "tak", Piątek wpadnie w tarapaty. W jeszcze większe tarapaty.

Gwałtowny krok wstecz

W tym sezonie ligowym do siatki trafił tylko cztery razy, w tym trzykrotnie z rzutów karnych. Zawodzi. A łowca bramek jest potrzebny Rossonerim. Trener Stefano Pioli stawia na Rafaela Leao, po przyjściu Ibrahimovicia dla Polaka zapewne zabraknie zatem miejsca. Stąd nieustające spekulacje, gdzie mógłby trafić w styczniowym okienku transferowym.



"La Gazzetta dello Sport" donosi, że wypożyczeniem Piątka zainteresowana jest Genoa - klub, z którego ten w styczniu 2019 odszedł do Milanu, za około 38 mln euro wiążąc się kontraktem do końca sezonu 2022/23.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek może zostać wypożyczony do Genoi

Według włoskich mediów, 24-letni piłkarz nie jest tą opcją zachwycony. Woli poczekać do lata i wtedy, ewentualnie, wrócić do dawnej ekipy na dobre, choć - jak podkreślono, byłby to dla niego gwałtowny krok wstecz. Genoa spisuje się fatalnie, z 17 meczów tego sezonu Serie A wygrać zdołała zaledwie dwa. I zamyka tabelę.

Inny kierunek, też według "La Gazzetta dello Sport", to Fiorentina. Celem numer 1 klubu z Florencji jest co prawda Włoch Patrick Cutrone, ale Wolverhampton prawdopodobnie nie będzie zainteresowane rozmowami na ten temat.

Zainteresowane polskim napastnikiem mają być też rywalizujące w Bundeslidze Borussia Dortmund i RB Lipsk.

AC Milan zażąda zapewne za transfer definitywny Piątka około 25 milionów euro.