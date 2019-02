Znowu okładka, znowu kibice wiwatują na cześć Piątka. "Wszystko zamienia w złoto"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Gole Piątka z Atalantą to były istne perełki. Najpierw, tuż przed końcem pierwszej połowy, nic sobie nie robił z tego, że stał odwrócony tyłem do bramki, a za sobą miał obrońcę rywali. Po wrzutce Roberto Rodrigueza popisał się efektownym, technicznym strzałem z woleja.

W 61. minucie po dośrodkowaniu z rzutu różnego wbiegł odważnie między obrońców rywali i popisał się precyzyjnym uderzeniem głową.

Kibice zgromadzeni w sektorze gości na stadionie w Bergamo byli w euforii. Przyśpiewka przygotowana na cześć polskiego snajpera znowu była kilkukrotnie intonowana.



This is the best version of the Piatek chant.



ALE PIATEK ALE PUM PUM PUM

— TheMilanBible (@TheMilanBible) February 16, 2019

Obok świetnego występu nie przeszli też oczywiście dziennikarze. "Magik Piątek" - tak zatytułowali niedzielną okładkę "La Gazzetta dello Sport". Wolej tyłem do bramki i precyzyjna główka. Piątek zrobił "coś niemożliwego" Najpierw strzelił... czytaj dalej »

"Pierwsza bramka to rozkosz"

Nie trzeba dodawać, że tytuł "Il Migliore" dla najlepszego piłkarza na boisku przypadł właśnie naszemu "Il Pistolero". Nota: "8" w skali 1-10. Gazeta podkreśla w adnotacji, że sprowadzony w styczniu z Genoi napastnik potrafi zdobyć bramkę praktycznie z "niczego".

"Szósty gol w pięciu meczach. Wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto. Pierwsza bramka to rozkosz" - czytamy.

Milan wygrał 3:1 i umocnił się na czwartym miejscu w tabeli. W 68. minucie sobotniego starcia polski napastnik został zmieniony przez Patricka Cutrone. Najwyraźniej trener Rossonerich Gennaro Gattuso szykuje swojego "Robocopa" na kolejne ważne boje.

Piątek został pierwszym od 2013 roku piłkarzem, który trafiał dla Milanu w swoich trzech pierwszych meczach Serie A w wyjściowym składzie. Poprzednio podobnej sztuki dokonał Mario Balotelli.