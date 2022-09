Piątek we Włoszech na badaniach

Czwartkowy przyjazd Piątka do Salerno potwierdził włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, publikując kilka zdjęć i krótkie wideo w mediach społecznościowych.



#Calciomercato, @OfficialUSS1919#Piatek arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche: le immaginihttps://t.co/TZ837QBu8g — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2022





Piątek naciskał na powrót

O możliwym transferze 23-krotnego reprezentanta Polski tamtejsze media informowały już w środę.

"Jest głównym celem trenera Davide Nicoli" - podkreślił inny z dziennikarzy Nicolo Schira, dodając, że zawodnik wręcz naciskał na powrót do Włoch.



Krzysztof #Piątek is getting closer and closer to #Salernitana from #HerthaBSC on loan with option to buy. He pushing to return to Serie A and he is the main target of coach Nicola. #transfershttps://t.co/JMYgGF9C1w — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2022





Zostały godziny na transfery. Najważniejsze ruchy ostatniego dnia Okienko... czytaj dalej » Wychowanek Lechii Dzierżoniów prawdopodobnie ma zostać wypożyczony do końca tego sezonu z Herthy, w barwach której nie rozegrał ani jednego spotkania w obecnej kampanii Bundesligi.

Piątek zanim w styczniu 2020 roku został zawodnikiem berlińskiego klubu, reprezentował barwy trzech włoskich ekip: Milanu, Genoi oraz Fiorentiny. W Serie A łącznie wystąpił w 69 meczach, strzelając 29 goli.

Salernitana, do której ma trafić napastnik, obecnie zajmuje 12. miejsce w tabeli Serie A. W trzech spotkaniach podopieczni Nicoli zanotowali jedno zwycięstwo, jeden remis oraz jedną porażkę.