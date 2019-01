Niedawno jako turysta, za chwilę jako piłkarz. "Piątek kocha Mediolan"

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Krzysztof Piątek swoimi występami przykuł uwagę największych. Liderem do pozyskania polskiego napastnika z Genoi jest Juventus Turyn. Kto jeszcze chciałby u siebie byłego snajpera Cracovii?

Od kilku dni na Półwyspie Apenińskim nie pisze się już, czy Piątek zostanie nowym piłkarzem Milanu, ale kiedy to nastąpi. Po piątkowych rozmowach przedstawicieli obu klubów, najpoczytniejszy dziennik sportowy w Italii przekonuje, że stanie się to we wtorek. "Jest umowa". Włosi już pewni transferu Piątka Najpóźniej we... czytaj dalej »

"Badania, podpis i szukanie domu"

"Piątek pojawi się jutro w Mediolanie, gdzie przejdzie badania lekarskie i podpisze kontrakt. Potem wraz ze swoją partnerką Pauliną Procyk będzie szukał domu" - można przeczytać w poniedziałek w "La Gazzetta dello Sport".

Polska para gości tego dnia na okładce włoskiego dziennika. Stoi na tle katedry Duomo, jednej z najbardziej znanych budowli we Włoszech i Europie. Zdjęcie opatrzono napisem: "Piątek kocha Mediolan". 23-letni piłkarz wraz z blogerką dał się sfotografować tam na początku grudnia. "W ubiegłym miesiącu gościł tam jako turysta. Teraz oczekuje się, że przejdzie badania lekarskie i podpisze umowę" - twierdzi dziennik.



Dziennikarze twierdzą, że Rossoneri zapłacą za napastnika nie 40 milionów euro, jak wcześniej informowali, a 35. "Nikt nie chce kwestionować zamknięcia transakcji, nawet jeśli nie wszystkie elementy są na swoim miejscu" - czytamy dalej.

Te elementy to rozliczenie za transfer. Zamiast dodatkowych pięciu milionów, do Genoi ma przenieść się jeden z piłkarzy Milanu. Dziennikarze uważają, że do transakcji może zostać włączony ktoś z trójki: Andrea Bertolacci, Jose Mauri lub Alessandro Plizzari.

Piątek kontra Milik

W poniedziałek ma odbyć się kolejna odsłona rozmów pomiędzy klubami. Co ciekawe, tego dnia dojdzie też do meczu Genoi z Milanem w ramach 20. kolejki Serie A. Niestety, polski napastnik w nim nie zagra, bo pauzuje za żółte kartki. W najbliższy weekend ma być do dyspozycji trenera, ale już nie Genoi, a Milanu.

"Pistolero będzie do dyspozycji Gennaro Gattuso na następne spotkanie z Napoli. Z pewnością szansa zmierzenia się ze snajperem, z którym walczy o miejsce w reprezentacji Polski, jest dla niego kusząca. Pojedynek z Arkadiuszem Milikiem będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu w Serie A" - oceniają włoscy dziennikarze.

W innym artykule poniedziałkowego wydania sugerują, że Piątek zamieszka w tym samym hotelu, co Gonzalo Higuain, który lada chwila ma zamienić stolicę mody na stolicę Anglii i transfer do Chelsea.

Spekuluje się też na temat jego numeru polskiego snajpera w czerwono-czarnych barwach. Gazeta przypomina, że w Zagłębiu Lubin Piątek grał z "26" na plecach, a w Cracovii z "99". "Pierwszy jest wolny, drugi należy do Gianluigiego Donnarummy. O wiele więcej będą liczyć się jednak inne liczby, takie jak gole i asysty" - podsumowano. Ważny dzień dla Piątka. "Możliwe podpisanie kontraktu" Genoa i AC Milan... czytaj dalej »

Błyskawiczny skok

W ostatnich dniach Polak nie schodzi z okładek "La Gazzetta". Na zainteresowanie czołowych klubów Europy (niedawno mówiło się nawet o Barcelonie i Realu Madryt) zapracował w zaledwie pół roku. Latem przeszedł z Cracovii do Genoi za około cztery miliony euro.

Z kibicami Rossoblu przywitał się czterema golami (w tym hat-trickiem w 18 minut) w meczu Pucharu Włoch z Lecce. Potem kontynuował strzelecką serię.

W 21 rozegranych spotkaniach dla klubu z Ligurii strzelił 19 goli, bijąc po drodze kilka rekordów. Trzynaście z nich to trafienia w Serie A, gdzie długo był liderem klasyfikacji strzelców. Obecnie, na półmetku rozgrywek, są nimi Fabio Quagliarella z Sampdorii, Cristiano Ronaldo z Juventusu oraz Duvan Zapata z Atalanty. Cała trójka ma jedno trafienie więcej od Polaka.