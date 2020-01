Piątek może trafić na Wyspy. "Mają pieniądze, ale wolą go wypożyczyć"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Powrót "Ibry" ma uzdrowić Milan. Drużyna od wielu miesięcy rozczarowuje na całej linii. Niestety, od słabej formy reszty zespołu nie odbiega Piątek. W tym sezonie strzelił tylko cztery gole w Serie A, z czego trzy z rzutów karnych.

Gol Ibrahimovicia, dwa gole Piątka

"Corriere della Serra": Roma szuka napastnika. Piątek jedną z opcji Kolejne... czytaj dalej » W sobotę Ibrahimović, który w Milanie występował już w latach 2010-2012, zagrał w pierwszym meczu po powrocie. Szwed znalazł się w wyjściowym składzie na sparing z półamatorskim FC Rhodense. Drużyna z Mediolanu wygrała 9:0, a "Ibra" strzelił jednego gola. Po przerwie szwedzkiego napastnika zastąpił Piątek, który dołożył dwa trafienia.

Nic nie wskazuje jednak na to, by sparing miał większy wpływ na sytuację Polaka. Według włoskich mediów podczas zimowego okna transferowego zostanie on wypożyczony. "Corriere dello Sport" informowało o przymiarkach czynionych przez Genoę i Fiorentinę, natomiast według "Corriere della Serra" Piątek miałby trafić do Romy.

Kierunek: Premier League?

Teraz pojawił się nowy kierunek. "The Sun" napisał o możliwych przenosinach Piątka do Newcastle United.

Sroki mają w tym sezonie duże problemy ze zdobywaniem bramek. Strzeliły 20 goli w 21 meczach Premier League, co nie jest powodem do dumy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę trener Steve Bruce, który w Piątku widziałby rozwiązanie problemów ze skutecznością. Menedżer liczy, że przyjście do Milanu Ibrahimovicia ułatwi Newcastle United pozyskanie polskiego napastnika.

Angielski dziennik sugeruje, że działacze Newcastle United chcieliby go wypożyczyć.

"Mają pieniądze, ale wolą wziąć Piątka na wypożyczenie z opcją wykupu" - informuje "The Sun".