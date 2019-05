Piątek może odejść przez brak Ligi Mistrzów. "Walizka prawie spakowana"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Piątek dołączył do Milanu zimą i od razu okazał się niezwykle cennym wzmocnieniem – w pierwszych trzynastu meczach w nowych barwach zdobył 10 bramek. Jednak w czterech ostatnich spotkaniach Polak nie zdołał trafić do siatki, a jego zespół odpadł z Pucharu Włoch i najpierw zremisował z Parmą, a później przegrał bardzo ważny mecz ligowy z Torino. Z tego powodu szanse na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce są coraz mniejsze, a co za tym idzie, oddala się możliwość występów w Lidze Mistrzów.

Quagliarella ucieka Piątkowi. 36-latek coraz bliżej korony króla strzelców Fabio... czytaj dalej » Gra w Champions League to priorytet właścicieli klubu z funduszu Elliott Management, a także cel, jaki przed zespołem i trenerem Gennaro Gattuso postawił nowy dyrektor zarządzający Ivan Gazidis. Jeśli nie uda się go osiągnąć, to polecą głowy, a oprócz szkoleniowca z klubem będzie musiało się pożegnać kilku zawodników. Powód? Dziura w budżecie i problemy z Finansowym Fair Play UEFA. Za udział w Lidze Mistrzów Rossoneri otrzymaliby minimum 50 milionów euro.

Pięciu na sprzedaż

"Polak ma już prawie spakowaną walizkę, bo podobnie jak inni kluczowi zawodnicy Milanu może się pożegnać z klubem, jeśli nie uda się awansować do Ligi Mistrzów i tym samym spełnić warunków Finansowego Fair Play. Sprzedaż kilku piłkarzy w letnim oknie może okazać się koniecznością" – napisał dziennik "La Repubblica".

Oprócz Piątka chodzi o: bramkarza Gianluigiego Donnarummę, obrońcę Alessio Romagnoliego, środkowego pomocnika Francka Kessiego i skrzydłowego Suso. Każdy z nich może zmienić pracodawcę w przypadku braku miejsca w pierwszej czwórce Serie A.

50 milionów

"Polak jest obecnie wyceniany na około 50 milionów euro i gdyby Rossoneri dostali takie pieniądze, to i tak zarobiliby na piłkarzu, za którego zapłacili Genoi 35 milionów w zimowym oknie transferowym. Wcześniej interesowało się nim Napoli i gdyby miał odejść, to niewykluczone, że w Neapolu ponownie będą zastanawiać się nad jego sprowadzeniem" – dodaje "La Repubblica".

"La Gazzetta dello Sport" punktuje Piątka: osamotniony i przygaszony Kryzys Milanu... czytaj dalej » Natomiast serwis Calciomercato zwraca uwagę, że odejście Piątka to na ten moment spekulacje, które jednak nabiorą bardzo realnych kształtów, jeśli Milan nie zdoła awansować nawet do Ligi Europy. Wówczas może się po niego zgłosić Real Madryt, dla którego "zapłacenie 50 milionów nie będzie problemem".

UEFA nie odpuszcza

Latem ubiegłego roku UEFA nałożyła na Milan dwuletni zakaz gry w europejskich pucharach oraz ogromną grzywnę w wysokości 30 milionów euro. Klub odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), a sprawa zakończyła się po jego myśli – został dopuszczony do udziału w Lidze Europy, a karę finansową zmniejszono – Czerwono-Czarni nie otrzymali pieniędzy za udział we wspomnianych rozgrywkach (około 12 milionów euro). Jednak na tym nie koniec.

UEFA uznała, że do 30 czerwca 2021 roku Milan musi osiągnąć równowagę finansową pomiędzy wpływami i wydatkami. Ponadto klub będzie poddawany regularnym kontrolom, a jeśli zakwalifikuje się do europejskich pucharów, to przez najbliższe dwa sezony będzie mógł zgłosić do rozgrywek maksymalnie 21 zawodników. Gdyby nie udało się zbilansować budżetu, to Rossoneri nie zagrają w pucharach w pierwszym sezonie po zajęciu miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy.

Walka trwa

Przed poniedziałkowym meczem Serie A z Bologną (wyjazd) Milan zajmował w tabeli siódme miejsce z dorobkiem 56 punktów. O punkt więcej ma szóste Torino. Kolejne pozycje zajmują AS Roma (59 pkt.) i Atalanta (czwarte miejsce, 62 pkt.). Ponadto zespół prowadzony przez Gattuso cały czas czuje na plecach oddech Lazio (55 pkt.).

Po spotkaniu z Bologną Milan czekają jeszcze mecze z Fiorentiną (wyjazd), Forsinone (dom) i SPAL (wyjazd). Klub z San Siro nie może pozwolić sobie na żadną stratę punktów, jeśli nadal chce mieć nadzieje na udział w Champions League.