Sky: Krzysztof Piątek w czwartek podpisze kontrakt z Herthą

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Wszystkie szczegóły zostały już dopięte" - pisze na swojej stronie niemiecka telewizja, powołując się na własne źródła. Sprawa transferu ma zostać sfinalizowana w czwartek. Tego dnia Piątek przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt do 2025 roku.

Według Sky berlińczycy zapłacą za Polaka 27 milionów euro, co będzie rekordem transferowym klubu.



Fix! Hertha schnappt sich Piatek und bindet den Polen bis 2025. Ein Top-Transfer? #Piatek#BSC#SkyTransferpic.twitter.com/Uv6kkPUJ5C — Sky Sport (@SkySportDE) January 29, 2020





Z kolei "Bild", który w środę także informował negocjacjach na linii Hertha - Milan, podał, że kwota transferu będzie o pięć milionów niższa.

"Był celem Tottenhamu"

Manchester United kupił Portugalczyka. Zapłaci co najmniej 55 milionów euro Manchester United... czytaj dalej » Do tej pory Piątek łączony był przede wszystkim z Tottenhamem. Miał odbyć nawet rozmowę z menedżerem londyńczyków Jose Mourinho. We wtorek zagrał nieco ponad godzinę w spotkaniu Pucharu Włoch przeciwko Torino. Wiele wskazuje na to, że był to jego pożegnalny występ.

Pierwsze informacje o jego możliwych przenosinach do Niemiec pojawiły się w środę rano we włoskich mediach.

- Nie chciał opuszczać Mediolanu. Był celem Tottenhamu, ale po meczu z Torino podjął decyzję o opuszczeniu Włoch. Hertha zgłosiła się we właściwym czasie - mówił telewizji Sky Italia dobrze zazwyczaj poinformowany w sprawach transferów dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Nieco ponad rok w Mediolanie

24-letni Piątek gra w klubie ze stolicy Lombardii od stycznia 2019 roku, gdzie trafił po zaledwie półrocznym pobycie w Genoi. Po świetnym poprzednim sezonie, w którym strzelił w Serie A 22 gole, w tym wiedzie mu się znacznie gorzej. W barwach Rossonerich wystąpił w 18 ligowych spotkaniach, zdobywając w nich cztery bramki. Od kilku tygodni, gdy do klubu trafił Szwed Zlatan Ibrahimović, Polak jest głównie rezerwowym.



Hertha także spisuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Zimą jej trenerem został słynny przed laty piłkarz Juergen Klinsmann. Obecnie stołeczny zespół z dorobkiem 22 pkt zajmuje 13. pozycję w tabeli Bundesligi.