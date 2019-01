AC Milan oferuje Piątkowi wielką podwyżkę

Krzysztof Piątek trafił w dziesiątkę

Krzysztof Piątek wrócił do strzelania. Po pięciu meczach bez gola w końcu trafił do siatki rywali. I to nie w byle jakim meczu. Napastnik Genui pokonał w derbach bramkarza Sampdorii. Mecz skończył się wynikiem 1:1, a Bomber z dziesięcioma trafieniami został samotnym liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

