Media: Krzysztof Piątek blisko powrotu do ligi włoskiej

Milik zaprezentowany w Juventusie. Wspomniał Lewandowskiego Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Wygląda na to, że przyszłość 27-letniego Piątka wyjaśni się przed zamknięciem okna transferowego. Jak podali Gianluca Di Marzio i Nicolo Schira, włoscy dziennikarze specjalizujący się w transferach, reprezentant Polski trafi do Salernitany, aktualnie 11. zespołu włoskiej ekstraklasy.

Krzysztof Piątek naciskał na powrót do Włoch

Piątek zostanie wypożyczony prawdopodobnie do końca sezonu z Herthy Berlin, w barwach której nie rozegrał dotąd żadnego meczu w obecnym sezonie Bundesligi. W poprzednim też zawodził, strzelił zaledwie jednego ligowego gola, stąd styczniowe wypożyczenie do Fiorentiny.

We Florencji polski napastnik zdobył trzy bramki w 14 spotkaniach Serie A. Nie przekonał jednak do siebie szefów klubu i do transferu definitywnego nie doszło.

Według Di Marzio Piątek w środę stawi się w Salerno.

Z kolei Schira ujawnił, że Polak wręcz naciskał na powrót do Włoch. "Jest też głównym celem trenera Davide Nicoli" - dodał w mediach społecznościowych.

Krzysztof #Piątek is getting closer and closer to #Salernitana from #HerthaBSC on loan with option to buy. He pushing to return to Serie A and he is the main target of coach Nicola. #transfershttps://t.co/JMYgGF9C1w — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2022

Piątek, zanim został w styczniu 2020 roku zawodnikiem Herthy, reprezentował barwy Milanu i Genoi. Łącznie w Serie A wystąpił w 69 meczach, wbił 29 goli.

Niedawno duńskie media spekulowały, że Polak może dołączyć do zespołu FC Kopenhaga, szykującego się do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Klub ze stolicy Danii zdecydował się ostatecznie na zatrudnienie Andreasa Cornelisusa z Trabzonsporu.