Nowy Milan, nowe obowiązki przed Piątkiem. "Nie tylko gole"

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Nie tylko gole, polski napastnik musi również być bardziej zaangażowany w grę i poprawić jakość podań" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Zdaniem włoskich dziennikarzy Piątek w nadchodzących rozgrywkach będzie musiał zmienić podejście do gry. Jako wzór idealnego napastnika stawiają Fabio Quagliarellę, który w minionym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców Serie A.

Doświadczony piłkarz Sampdorii w 37 meczach zdobył aż 26 bramek, czyli o cztery więcej od reprezentanta Polski. Nie ograniczał się jednak tylko do wykańczania sytuacji podbramkowych. W taktyce trenera Marco Giampaolo 36-latek był ważnym ogniwem w budowaniu akcji ofensywnych. Reprezentant Włoch w poprzednich rozgrywkach notował średnio 39 kontaktów z piłką w zespole z Genui, o dziesięć więcej niż Piątek.

Przełożyło się to także na liczbę asyst. Quagliarella do swojego pokaźnego dorobku bramkowego dorzucił siedem decydujących podań, które zakończyły się strzeleniem gola. Tyle samo zgromadził m.in. Cristiano Ronaldo, a w całej lidze spośród graczy, którzy trafili do siatki przynajmniej dziesięć razy, tylko Dries Mertens z Napoli zaliczył więcej asyst (9). W tym zestawieniu napastnik Milanu ma sporo do nadrobienia, ponieważ wciąż czeka na swoją pierwszą asystę na Półwyspie Apenińskim.

"Zdolność Piątka do adaptacji nie podlega dyskusji: świetnie dopasował się do gry Genoi w pierwszym sezonie w Serie A i nie ucierpiał na przenosinach do wielkiego klubu. Co więcej, prawdą jest, że Piątek będzie musiał przystosować się do nowego stylu gry, lecz ten będzie musiał być przystosowany również do niego. Po to, by został nowym królem strzelców" - podsumowano w "La Gazzetta dello Sport".