Koniec gehenny byłego reprezentanta. Mączyński opuścił Legię

"Dziękujemy za reprezentowanie barw Legii Warszawa i życzymy powodzenia w dalszej karierze sportowej." - mistrzowie Polski tym oto wpisem w mediach społecznościowych pożegnali 31-krotnego kadrowicza. Ten do Warszawy trafił latem 2017 roku z Wisły Kraków, kosztował 400 tysięcy euro.

Głośny i kontrowersyjny transfer - "Mąka" to wszak wychowanek "Białej Gwiazdy", przez lata jej piłkarz i zadeklarowany kibic - nie przyniósł równie spektakularnych rezultatów.

31-letni dziś piłkarz w stołecznych barwach rozegrał 46 spotkań, strzelił trzy gole. Ani w zeszłym, ani w obecnym sezonie nie spełnił najważniejszego celu, z jakim przybywał do Warszawy. Nie udało mu się zagrać nie tylko w fazie grupowej wymarzonej Lidze Mistrzów, ale nawet Ligi Europy. Legia za każdym razem w fazach eliminacyjnych rozczarowywała i potykała się na niżej notowanych rywalach.

Zakotwiczył w rezerwach

O tym, że drogi Mączyńskiego i Legii rozejdą się prędzej niż później, było już praktycznie wiadomo po przybyciu do klubu Ricardo Sa Pinto. Portugalski trener z miejsca dał się poznać na Łazienkowskiej z trudnego charakteru i szybko zaprowadził porządki w szatni. Ich efektem było m.in. wrześniowe przesunięcie byłego wiślaka do drużyny rezerw. Tam uczestnik Euro 2016 spędził niemal całą pierwszą połowę sezonu, nie pojechał też z pierwszym zespołem do Portugalii na zimowy obóz przygotowawczy.

Od środy jednak tamte zmartwienia są już za 31-latkiem. Obecnie jest wolnym zawodnikiem i może poszukiwać nowego klubu.